Un diputado de Vox deja K.O. a otro del PSOE cuando le pide que demuestre que es “de la España que madruga”

Los encontronazos y cruces de declaraciones entre diputados en el Congreso y fuera de él son comunes en la política actual. Cada día figuras de la política en España como Gabriel Rufián, Pablo Echenique, Iván Espinosa de los Monteros o Albert Rivera se lanzan acusaciones y discuten en redes sociales con adversarios ideológicos a cuenta de la actualidad informativa y de los programas de cada partido. Pero ninguno lo lleva tan lejos como el enganchón que han protagonizado esta semana los diputados de Vox y PSOE, Víctor Sánchez del Real y Sergio Gutiérrez, cuyo debate se ha saldado con varios hilos de Twitter.

El debate comenzaba con una acusación del representante de los socialistas en la Cámara Baja, que criticaba a la formación que preside Santiago Abascal por acusar a la ministra Teresa Ribera de “infiltrar a personal no cualificado” en la Comisión del Trasvase. “Ya está la derechona rancia de siempre, considerando que la gente del mundo rural no está preparada para defender sus intereses en los órganos de la capital”, escribía Gutiérrez en Twitter.

Ya está la derechona rancia de siempre, considerando que la gente del mundo rural no está preparada para defender sus intereses en los órganos de la capital. @vox_es quieres callar a los pueblos ribereños de la peor manera posible, descalificándolos. pic.twitter.com/H9QCwdzLoi — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 13, 2019

Por su parte, Sánchez del Real mandaba su primer dardo: acusaba a Gutiérrez, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, de no haber hecho uso aún de dicho grupo desde que fue nombre. “Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. No se ha dignado convocar una reunión de la misma desde que fuera nombrado a finales de Julio. Cobrar y no trabajar, eso sí es rancio”.

Postdata:es el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. No se ha dignado convocar una reunión de la misma desde que fuera nombrado a finales de Julio.Cobrar y no trabajar,eso sí es rancio. ( tiene desde verano pendientes mis solicitudes comparecencia del Ministro,señoría) https://t.co/UgINCEzQRA pic.twitter.com/XpO12mQ9zy — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 15, 2019

El diputado de Vox continuaba con las acusaciones a su homólogo socialista de inactividad, y compartía el fichero que registra las actividades de los parlamentarios en el Congreso, después de que Gutiérrez se le espetara: “Cuando sudes, avisa”. En ambas fichas puede apreciarse la larga lista de preguntas parlamentarias registradas por Sánchez del Real, por el inexistente registro del socialista.

Currar y no trabajar? Me encanta que leáis el manual del populismo y lo apliquéis a rajatabla. Siguiendo ese mismo manual, tú te has limitado en tu trabajo (por el que cobras desde mayo) a rellenar medio folio por solicitud. Vamos a por todas, currante ����!Cuando sudes, avisa �� — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 15, 2019

A ver, “señoría”.¿confirma entonces que va usted a convocar la Comisión que preside( cobra) y que no ha tenido actividad?

Y basta entrar en mi ficha en el Congreso y ver lo que he hecho( sin asesores). Y entrar en la suya y encontrar el vacío total ( también cobra por eso). https://t.co/5d34ZibktD pic.twitter.com/QepX9Gcpdm — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 15, 2019

En ese momento, Sánchez del Real compartió un vídeo a las puertas del Congreso de los Diputados este martes a las 8:25 de la mañana, en el que acusaba a Gutiérrez de no haber acudido aún a trabajar, mientras él era “de la España que madruga”.

Dedicado al “señor” diputado y Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Buenos días a la España que madruga, de verdad. https://t.co/556ZLWvoGn pic.twitter.com/hOi7gWtl9s — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 16, 2019

La discusión pasó a tomar un cariz más personal y el diputado socialista se defendió alegando que se encontraba en el Hospital “por motivos personales” y defendía el trabajo tanto de su abuelo como de su padre para respaldar que él sí que era “de la España que madruga”.

Dedicado a su señoría “populista” diputado por VOX: me encuentro en un asunto personal en el Hospital Virgen de la Salud en Toledo. Y en cuanto termine, a las 12:00 estaré en Albacete (sabe dónde está verdad?) donde tengo agenda de trabajo todo el día. La España que madruga (1) pic.twitter.com/JE68exHyEQ — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 16, 2019

Era la de mi abuelo, que cuidaba el ganado para los ricos de los pueblos de alrededor y vivía en una casa de adobe, o la de mi padre, tendero que trabajada 363 días al año para sacar a 5 hijos para que pudieran estudiar. Es de la que yo procedo. Y usted? — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 16, 2019

Sin embargo, el diputado de Vox hizo uso de un extenso hilo de Twitter para argumentar el pasado laboral de su familia. “El año que usted nació, 1982, a mi me pilló viviendo en una barriada bastante popular, en Móstoles. Mi colegio era el público, la única diferencia de que en mi casa teníamos que mirar debajo del coche familiar para salir. Así que lecciones de pedrigí obrero, las justas”, explicaba Sánchez del Real tras contar cómo su padre había conseguido “ser el primer universitario de su familia” después de ser huérfano a los 5 años.

Mi padre. Huérfano a los cinco años. gracias al esfuerzo y sacrificio de sus 9 hermanos fue el primer universitario de su familia. Aprobó 3 oposiciones a la vez, eligió la de Médico militar. Hizo dos especialidades. Con 50 años un infarto, se reincorporó y trabajó hasta los 71 — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 16, 2019

y ahora a los curricula. Veamos el suyo. Interesante que usted solo ha tenido un empleador en su vida, el PSOE.



Fuente: https://t.co/cEGFzZJLvN pic.twitter.com/WQHaj4JoxB — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 16, 2019