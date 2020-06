La inesperada respuesta de Martínez-Almeida a Josep Pedrerol tras invitarle a su programa: "Ni para empezar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estado este sábado en el programa de LaSexta, 'LaSexta Noche', para analizar la situación política y sanitaria en la ciudad de Madrid tras el impacto del coronavirus y a una semana del fin del estado de alarma en la capital de España y también en todo el país. En la entrevista, el edil popular se ha cruzado con el periodista deportivo, Josep Pedrerol, con el que también ha comentado la actualidad deportiva.

La afición de Martínez-Almeida por el Atlético de Madrid

El alcalde de Madrid es declarado aficionado del Atlético de Madrid, al que acude a ver al Wanda Metropolitano cada vez que sus compromisos políticos se lo permiten. En varias ocasiones, Martínez-Almeida ha compartido en redes sociales, a través de su perfil oficial, más de un guiño al equipo de sus amores y también a uno de sus jugadores favoritos y emblemáticos de la escuadra rojiblanca: el portugués Futre.

En este sentido, el presentador de 'LaSexta Noche' le ha preguntado a Josep Pedrerol sobre la posibilidad de ver algún día sentado en la bancada de 'El Chiringuito de Jugones' a Martínez-Almeida acompañado de otros ilustres seguidores del Atlético de Madrid como Petón. Sobre esta cuestión el periodista ha respondido lo siguiente: "El alcalde me dijo un día que no quería ser banquillo, quería ser titular. Empezó con exigencias. Es verdad que 'El Chiringuito' es más complicado que un pleno de Madrid, por lo que habría que probarle. Yo creo que le pondría cerquita de gente del Atlético que le podría arropar al principio yal otro lado a Juanma Rodríguez, Alfredo Duro, Roncero".

Ante esta propuesta, el alcalde de Madrid ha respondido: "Entonces Petón y yo no tenemos ni para empezar", palabras que han provocado la risa de Josep Pedrerol. En esta dirección, el presentador de Atresmedia ha continuado analizando el posible papel de José Luis Martínez-Almeida como tertuliano deportivo: "Es un tipo brillante en el debate y me gustaría ver cómo se desenvuelve. Me encantó una entrevista que le hicieron en 'Jugones' donde explicaba cómo vivió aquel gol en Lisboa y cómo vivió aquella final de la Champions con su madre y cómo le dijo 'tranquila mamá, que vamos a ganar' y al final no se pudo".

La propuesta de Pedrerol a Martínez-Almeida

Por último, Pedrerol ha recalcado que la invitación para visitar una noche 'El Chiringuito' está más que hecha: "Está invitado señor alcalde pero sin privilegios de ningún tipo, solo como tertuliano. Privilegios le pido por favor que no los pida". Palabras a las que el edil popular ha respondido: "Es decir, que tendré que sudar la camiseta".

Martínez-Almeida es un amante del deporte y sobre todo de su Atlético de Madrid, colores que no comparte con su vicealcaldesa, Begoña Villacís, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se han declarado en más de una ocasión seguidoras del Real Madrid. En los últimos días, Martínez-Almeida ha subrayado la intención de Madrid de albergar la final a ocho de la Champions, que tendrá lugar el próximo mes de agosto y que puede provocar que la final futbolística más importante de la temporada vulva a albergarse en el Wanda Metropolitano, aunque la propuesta de Lisboa, capital de Portugal, parece estar mejor situada.

También te puede interesar

Martínez-Almeida, en El Partidazo de COPE: "No sé si vamos a recuperar el Madrid de antes"

Martínez-Almeida, en COPE: "El PP no puede tener la culpa de los muertos gobernando y en la oposición"