Martínez-Almeida, en TRECE: “Iglesias es un juguete roto que creyó en el sorpasso al PSOE”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la gestión de la crisis del Gobierno y de su ayuntamiento, la investigación de la jueza sore la celebración del 8-M y la situación de la Guardia Civil, el baile de cifras de fallecidos o el papel de Pablo Iglesias en el Ejecutivo entre otras cuestiones de la actualidad política, social y económica.

Sobre la campaña de publicidad del Gobierno de "salimos más fuertes", el alcalde de la capital explica que "ha sido muy desafortunada. Que después de una pandemia en la que han muerto 43.000 personas, en las que tantas no han podido despedir a sus seres queridos, con esas escenas dramáticas que hemos vivido, con una crisis económica y social que vamos a tener que afrontar, decir como propaganda que “salimos más fuertes” es tremendamente desafortunado. No todo vale para publicitar la acción del Gobierno ni para tratar de tapar los errores de gestión que se han producido en la pandemia. Considero que podremos mejorar en el futuro como sociedad, que podemos aprender, pero no podemos decir que ahora salimos más fuertes".

Almeida ha explicado que "llega el momento que siempre planteé de echar la mirada atrás y ver qué ha pasado y revisar las decisiones de los gobiernos para exigir responsabilidades. El Gobierno subestimó la pandemia, un médico forense advierte de que no se hicieron los deberes".

En esta línea, el alcalde ha explicado que "parece obvio que si el Gobierno hubiera querido utilizar el mismo rasero para todas las Comunidades Autónomas hubiera sido tan sencillo como enseñar los informes desde el primer momento y decirnos cuál era ese comité de expertos que decidía sobre el futuro de los españoles. Cuando nos deniegan la primera vez el pase de la fase 0 a la fase 1 ni siquiera hay informe, y cuando se anuncia que se va a los tribunales la semana siguiente, aparece el informe, es obvio que ha habido distintos raseros, y no lo denuncia solo este ayuntamiento, en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig también lo denunció. O en Granada y Málaga. Y ya vimos ese pacto secreto y vergonzante que se firmó con Bildu y que daba un trato especial a los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra, o el propio ingreso mínimo vital que se haya pactado en condiciones diferentes con el País Vasco y Navarra que con Comunidades Autónomas que lo llevan gestionando desde hace 25 años. A la vista de cómo se ha actuado, parece que el Gobierno sí tenía algo que esconder".

Por otra parte, Martínez-Almeida cree que "el baile de cifras de un Gobierno que quiere minimizar el número de fallecidos frente a elementos tan objetivos como el registro civil o los servicios funerarios, ha hecho que medios internacionales como el Financial Times haya decido que ya no va a dar los datos de España. Hay que hacer un llamamiento al Gobierno para que se deje de partidismo, no se puede no tener en la memoria a todas y cada una de las personas que han fallecido en la época más dramática de nuestra historia más reciente. Nuestro objetivo es crecer como sociedad y fortaleza el modelo de convivencia de la Constitución del 78, pero no podemos traicionar la memoria de los fallecidos. Es imprescindible que sepamos hasta la última persona fallecida por coronavirus".

Una de las cuestiones más importantes para el alcalde de Madrid es utilizar los recursos económicos necesitarios para ayudar a los ciudadanos, por eso ha explicado que "desde el primer momento le dije al Gobierno de la nación que tenemos 420 millones inmovilizados por imperativo legal, que por su voluntad política podría desbloquear de forma inmediata. Que me dejen utilizar ese dinero que necesitan las calles de Madrid, necesitamos reactivar la economía y afrontar la emergencia social. No puede ser que un Gobierno que presume del escudo social precisamente impida a los ayuntamientos la utilización de ese remanente de tesorería. Es profundamente injusto para todas las personas que lo están pasando mal, que no podamos destinar para ellos esos recursos. Y depende solo del Gobierno, lo dije hace dos meses, ayer y mañana. Es incomprensible. Todos los ayuntamientos nos hacemos esta pregunta, no solo el de Madrid. Suscribimos un documento para solicitar la autorización inmediata. Ayuntamientos gobernados por cualquier partido político. No hemos tenido respuesta del Gobierno".

Sobre el papel del vicepresidente segundo del Gobierno, el alcalde de Madrid asegura que "le diría a Pablo Iglesias que hable con sus compañeros de Gobierno a la vista del informe del forense que indica que era una hecatombe que se veía venir y que había sido minusvalorada por el Gobierno. Antes de dirigirse a otros gobiernos, debería dirigirse al suyo. A Pablo Iglesias solo le queda sobrevivir en la política aunque esté en la vicepresidencia, es un juguete roto que alcanzó 84 diputados y pensó que le daba el sorpasso al Partido Socialista, ha sido un declive continuo por su parte y se tiene que agarrar a un clavo ardiendo que es la crispación, confrontación y el discurso del odio, es Pablo Iglesias en estado puro que no entiende otra forma de hacer política, pero no entiende que la sociedad también ha cambiado y nos va a exigir que elevemos el listón. No va a entender que la política del futuro se ancle en la política del pasado que representa Pablo Iglesias".

"Pedro Sánchez está encantando de tener a Pablo Iglesias en el Gobierno, mientras él vampiriza la fiscalía, pacta en secreto con Bildu o purga la Guardia Civil, cualquier escándalo pasa desapercibido porque sale Pablo Iglesias y dice cualquier cosa de las que está diciendo y se lleva los titulares. Iglesias es un producto del pasado que sobrevivirá en política porque no tiene otro proyecto personal, no es alguien a quien le interese el futuro de España y Sánchez está encantado de tenerlo a su lado porque cada vez que hay un escándalo lo tapa. Sánchez no ha dicho la verdad nunca".

Martínez-Almeida ha continuado afirmando que "fuimos la administración que primero impulsó la adopción de medidas en el ámbito fiscal. El 12 de marzo ya aprobamos un paquete de incentivos para aquellos sectores que se iban a ver más perjudicados. Ya está en marcha la reducción fiscal del IBI y del IAE. Solo podremos devolver los turistas a Madrid si garantizamos la confianza. Trabajamos durante con el sector turístico. Trabajando esa premisa tenemos que potenciar las campañas para atraer el turista nacional e internacional, recuperar esa imagen de Madrid que teníamos antes de la pandemia".

En cuanto a la investigación sobre la celebración del 8-M, Almeida señala que "la jueza sabrá preservar la independencia judicial, el estado de derecho tiene instrumentos suficientes para garantizarlo. Sencillamente debe establecer la verdad, es sorprendente el doble rasero del Gobierno en función de quién protagonice cada caso. Sabemos de los intentos del Gobierno de purgar a la Guardia Civil. Que sepa el Gobierno que el Estado de derecho acaba triunfando, que la independencia judical no se va a poner en juego, y que todas esas amenazas que bajo la forma de cloacas se han puesto en marcha, esta investigación acabará cuando la jueza lo decida".

En cuanto a la incidencia del coronavirus en Madrid, Martínez-Almeida ha afirmado que "la visita al Palacio de Hielo para mí significó un antes y un después. Con las grandes cifras uno pierde la visión de lo que está pasando, pero cuando ves 480 ataúdes entiende la magnitud verdadera de lo que estaba pasando. Muchas noches me iba a la cama desesperado sin saber qué podíamos hacer. Era difícil conciliar el sueño".

"Le dije a los madrileños que si cada uno de nosotros cumplíamos con nuestro deber y nuestra responsabilidad, fuera cual fuera, sería como podríamos salir adelante y como estamos haciendo en este momento. No tengo más mérito que haber sido coherente con lo que le he pedido a los madrileños y haber tratado de cumplir con mi deber y responsabilidad para sacar adelante una situación a la que no nos habíamos enfrentado nunca".

"Tuvimos muy claro desde el primer momento que este ayuntamiento tenía que dar esperanza a los millones de madrileños. El ayuntamiento y el alcalde iba a estar con ellos, era necesario pisar calle para que todos que estaban en primera línea de combate vieran que todo el equipo de gobierno del ayuntamiento estábamos con ellos".

"El comportamiento de los madrileños ha sido admirable. Los datos de movilidad acreditan un parón total y absoluto, no es fácil parar una ciudad como Madrid. De un día para otro se hizo. No hubo un éxodo de madrileños. Lo mejor que podemos hacer es seguir yendo a esos lugares de residencias, a la costa, al interior, a la montaña, seguir interactuando como tantos años y seguir recibiendo en Madrid con los brazos abiertos a todos los que quieren venir. Si estás aquí, ya te consideramos madrileño".

Sobre la polémica con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, Almeida cree que "un Gobierno de coalición no debe estar formado por amigos, sino por personas que persiguen objetivos comunes. Se está ejecutando el acuerdo de Gobierno. Poco voy a decir al respecto a las actuaciones personales del señor Aguado y del señor Reyero".

Finalmente, en cuanto al ámbito cultural, el alcalde ha explicado que "los toros merecen una protección especial, es un sector que lo está pasando muy mal tras esta pandemia. Vamos a hacer lo posible por que haya festejos taurinos. La tauromaquia es una de nuestras principales manifestaciones culturales. Espero poder recuperarlos lo antes posible en la ciudad de Madrid".