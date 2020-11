Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, corta a Rosa María Artal: "Se me acumula el trabajo"

Ramón Arcusa, integrante de 'El Dúo Dinámico', ha respondido a una periodista que criticaba las últimas declaraciones de Arcusa en 'El Mundo'. Así respondía el artista: "Vaya, se me acumula el trabajo. Otra ¿PERIODISTA? llamada Rosa María Artal ¡con 133.000 seguidores! que no ha leído mi entrevista, me pone a parir hablando de oídas. 280 caracteres no son suficientes para insultarme. Así se crean las fake news. Cuídate, amiga".

Una contundente crítica que alcanza los 345 retweets y 1.300 'likes'. En la entrevista en cuestión, el cantante anunció que preparaba la continuación de sus memorias 'Soy un truhan, soy un señor (o casi)'.

Además, aseguró que la seguridad que se vivía en la dictadura no tenía nada que ver con la de ahora: "Recuerdo que, en los hoteles, dejábamos la llave en la puerta, como hacían en los pueblos, y había una seguridad que no podríamos soñar ahora", aseguraba.

Así valora el mítico cantante la gestión de la pandemia

El artista también ha calificado la gestión del Gobierno como "manifiestamente mejorable". Y añadía: "Los cambios de criterio, los expertos fantasma, hasta la bajada del IVA de las mascarillas...Un ministerio técnico, como es Sanidad, debe ser dirigido por un especialista del ramo. El cargo de Illa fue un paco al PSC por su apoyo a Sánchez, no por méritos de ningún tipo y así nos ha ido".

Ramón Arcusa forma con Manolo de la Calva un tándem que lleva muchísimos años sobre el escenario. 'El Dúo Dinámico' perdurará siempre como uno de los grupos más estables e importantes en España.

Y siguen con la misma ilusión por dos razones: "porque podemos hacerlo físicamente y porque tenemos multitud de personas que vibran aún con nuestras canciones. Nuestras fans de entonces vuelven a tener 15 años ese día. Es impagable", aseguraba a 'El Mundo'.