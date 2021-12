Rajoy en estado puro en la comisión Kitchen: rifirrafe con Rufián, careo con Olona y las risas de Podemos

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy regresó este lunes a sede parlamentaria para declarar ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen', la causa judicial que instruye la Audiencia Nacional sobre la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas en 2013 para sustraerle documentos que pudieran comprometer a su partido.

Desde que comenzaron las comparecencias el pasado mes de marzo, han pasado por la comisión cerca de 40 personas, entre los que destacan el propio Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; el excomisario José Manuel Villarejo; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; y otros protagonistas, como el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. También han desfilado diversos responsables políticos como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; la exsecretaria general de los 'populares' María Dolores de Cospedal; o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.

Ahora, los grupos del Congreso tendrán que presentar el próximo lunes, 20 de diciembre, sus propuestas de conclusiones relativas a esta investigación parlamentaria. Dos días después la comisión se reunirá para aprobar un documento lo más consensuado posible que, en principio, será elevado al Pleno de la Cámara para su ratificación ya en el próximo periodo de sesiones.

Pero lejos del desenlace, esta última sesión de la comisión parlamentaria sobre 'Kitchen' ha ofrecido un gran juego 'discursivo'. El careo del expresidente Rajoy con el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido el episodio más notable de su –por momentos– tensa comparecencia.

“Yo no miento, el que miente es usted”

Las primeras chispas entre el político nacionalista y el exjefe del Ejecutivo han saltado cuando Rufián ha acusado a Rajoy en repetidas ocasiones de mentir acerca de la existencia de la caja B o una financiación ilegal en el Partido Popular. “Usted no puede venir aquí y preguntarme: “¿Por qué miente?” Es que no me lo puede preguntar. Porque usted da por hecho que yo miento y yo no miento, por lo tanto quien miente es usted”, le recriminó con contundencia el expresidente del Gobierno, además de recordarle que la llamada 'caja B' del PP no ha sido nunca acreditada por los tribunales.

En ese contexto, Rufían ha refutado ese argumento y se ha levantado de su escaño para entregar en mano a Rajoy una copia de esa sentencia. “Yo le voy a dar este libro a la salida”, ha replicado enseguida Rajoy mostrando su último libro, que lleva precisamente por título 'Política para adultos'.

Rufián acusa a Rajoy de "mentir" por decir que no existe una sentencia que "declara al PP como una máquina de financiación ilegal" y se levanta para entregarle la sentencia. Rajoy le responde: "Yo no miento, el que miente es usted amparándose en su inviolabilidad" pic.twitter.com/O9Uis4UCju — Europa Press (@europapress) December 13, 2021

Esta no ha sido la única ocasión que Rajoy ha recurrido a su publicación. El expresidente le ha recordado al portavoz del Grupo Plural, Josep Pagès, que en su libro hay un capítulo dedicado “a los juicios paralelos y el honor de los inocentes” cuando este le ha preguntado si la reunión del excomisario Villarejo y la exsecretaria general en el PP María Dolores de Cospedal fue el origen del denominado 'caso Cataluña'.

Del mismo modo, durante el interrogatorio del portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, Rajoy ha vuelto a citar su obra, esta vez para asegurar que la misma recoge varias sentencias del Tribunal Supremo sobre el “peligro” que puede generar la existencia de la acusación popular.

#EnDirecto | Bal considera que el argumento de Rajoy de estar refiriéndose "constantemente" a la presunción de inocencia es "bastante pobre" y Rajoy responde: "Es bastante más pobre llegar aquí, acusar sin pruebas, liquidando la presunción de inocencia" pic.twitter.com/1KkEi3HPV4 — Europa Press (@europapress) December 13, 2021





“La echo un poco de menos, pero por lo demás estoy muy bien”

Si algo no se le puede discutir a Mariano Rajoy es su capacidad como parlamentario. Una manera de hacer política curtida en otro tiempo y otro contexto. Su elegancia ante las declaraciones –y las provocaciones de sus adversarios políticos– ha vuelto a quedar de manifiesto en el intercambio de pareceres que ha mantenido con la diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, que al llegar su turno de intervenciones ha preguntado al expresidente cómo se encontraba.

“La verdad es que estoy muy bien. Estoy encantado. Eso sí, la echo un poco de menos, pero por lo demás estoy muy bien”, ha respondido Rajoy en un tono jocoso, provocando una sonrisa en la diputada de la formación morada.

De esta manera, Castañón perseguía afearle al expresidente del Gobierno sus declaraciones en El Mundo confesando que “no tenía ganas de acudir a la comisión”. Ante esta cuestión, la diputada le ha agradecido con ironía su comparecencia diciendo que “se alegra de que la soberanía popular haga que aunque alguien no quiera estar aquí tenga que estar igualmente”. La contestación de Rajoy, nuevamente, ha sido de gran altura: “Procuro cumplir con mis obligaciones, preferiría estar tomándome un café como usted lógicamente podrá entender”.

Sofía Castañón, a Rajoy: "Me alegro que la soberanía popular haga que aunque alguien no tenga ganas de estar aquí, tenga que estar".

Rajoy: "Procuro cumplir con mis obligaciones, pero preferiría estar tomando un café". pic.twitter.com/yw8Y5LPv2F — El HuffPost (@ElHuffPost) December 13, 2021





Macarena Olona y sus dudas sobre Soraya Sáenz de Santamaría



Sin duda alguna, uno de los careos con más altura política que se iba a producir en esta última sesión de la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' era la que iba a enfrentar a Mariano Rajoy con Macarena Olona.

El expresidente del Gobierno y la portavoz de la formación de Santiago Abascal mantuvieron un intenso y respetuoso debate en el que Olona se mostró “sorprendida” en que haya habido “una voluntad deliberada” por parte de PSOE y Podemos para “hacer recaer toda la eventual responsabilidad en María Dolores de Cospedal” y, en cambio, “hayan bloqueado la comparecencia de la exvicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que estaba al frente del CNI”.

“Bueno, le voy a dar una idea que creo que es buena, ¿eh?. Pregúntele al Partido Socialista que son los que están ahí. Yo no tengo ni la más remota idea de por qué citan a una persona o citan a otro”, ha respondido Rajoy.

La inmediata réplica de Macarena Olona consiguió darle continuidad a la cuestión que expuso. “Debe ser que no me expresado con suficiente claridad si su contestación es esa. Si yo quisiera preguntarle al PSOE lo habría hecho, pero como es de usted de quien quiero tener la información es a usted a quien le pregunto si conoce a qué puede deberse esa actitud claramente exculpatoria de su exvicepresidenta por parte del Partido Socialista”.

Ante la insistencia de Rajoy en que no tiene “ni la más remota idea” de porque el PSOE “ha tomado una decisión u otra”, Olona ha pedido amparo a la presidenta de la comisión alegando que “el señor compareciente ha contestado”, reconociendo que se trataba de “una respuesta correcta, como lo habría sido la contraría si usted hubiera tenido información”. “Necesito pasar a la siguiente pregunta por falta de tiempo. Ha contestado claramente que desconoce los hechos, esa es la respuesta”, reflexionó la diputada de Vox.

Macarena @Macarena_Olona pregunta a Mariano Rajoy si sabe por qué el PSOE y Podemos bloquearon la comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría (que tenía a su cargo el CNI). ?? pic.twitter.com/jwgfpQMehf — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) December 13, 2021