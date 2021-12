Rajoy cierra la Comisión Kitchen con la intención de responder a las preguntas que se le formulen

Punto final. Después de nueve largos meses, la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre el caso Kitchen dará carpetazo parlamentario a sus pesquisas. Por ella han pasado casi cuarenta comparecientes, entre ellos Luis Bárcenas. También exdirigentes como la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos Francisco Martínez. Estos dos últimos procesados en la Audiencia Nacional.

Pero falta el último plato fuerte. "Voy a responder a lo que se me pregunte". Es la última declaración de intenciones de aquel que acude este lunes al Congreso para comparecer: el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Será el último citado en la comisión parlamentaria sobre la presunta trama de espionaje al extesorero del PP. Un caso que mantiene procesados, por el momento y como hemos señalado, a un ministro y un secretario de Estado de su primer gabinete.

Con su declaración se pondrá el broche final a una comisión que arrancó el pasado 17 de marzo. Rajoy fue presidente del Gobierno durante el tiempo en el que los investigadores ubican la supuesta operación parapolicial, entre 2013 y 2015, de espionaje al extesorero. Por las investigaciones, una presuntamente urdida desde Interior para hacerse con información comprometedora para el PP.

Ya de por sí mediática por el antiguo cargo que ostentaba, su comparecencia ha generado, si cabe, aún más expectación. Rajoy, en su última entrevista en un medio de comunicación, Onda Cero, dejó clara su intención de responder a las preguntas que le hagan los diputados, todo lo contrario a la estrategia que siguió el jueves pasado Cospedal.

La ex secretaria general del PP, penúltima en comparecer, declinó contestar a las preguntas en la comisión al estar recurrido el auto en el que el juez acordó sacarla de la causa. “Si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien. Yo voy a responder porque no tengo ningún problema en responder”, señaló Rajoy, aunque dejó claro que Cospedal ejerció un derecho constitucional.

El expresidente del Gobierno no solo adelantó que iba a contestar, sino que apuntó que no conoce al excomisario José Villarejo, una de las piezas claves de la supuesta operación Kitchen. Este último, en las dos ocasiones que ha acudido al Congreso, ha señalado a Rajoy como conocedor de la trama e, incluso, como la persona con la que mantuvo contacto por teléfono. Villarejo, también procesado en el caso Kitchen, aludió a Rajoy en las dos ocasiones en las que ha comparecido.

En la primera, del 27 de mayo, afirmó que daba cuenta al expresidente de sus trabajos con un contacto por móvil a través de mensajes. En la segunda, del 20 de octubre, fue un poco más allá al decir que acudió a la sede del PP en 2014 para cerciorarse de que era él quien daba las órdenes y estaba detrás de la operación Kitchen. Algo que Rajoy siempre ha desmentido con rotundidad.

Y a partir de ahora, ¿qué?

Tras la comparecencia de Rajoy, la comisión cerrará sus puertas y los grupos tendrán un plazo para presentar sus conclusiones e intentar acordar un dictamen antes de que termine el presente año. Previsiblemente, y ya en 2022, ese dictamen se elevará al pleno del Congreso para su ratificación. A efectos prácticos, no supondrá nada, pero comisión sí que ha generado un desgaste mediático para el PP durante estos nueve meses, teniendo en cuenta, además, que la causa sigue abierta.