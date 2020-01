¿Quién es quién en ERC de cara al Consejo Nacional clave en la negociación con el PSOE?

Este jueves 2 de enero es el día fundamental para las negociaciones entre ERC y PSOE de cara a la sesión de investidura de Pedro Sánchez (prevista para los días 4, 5 y 7). Todo apunta a que los republicanos acordarán apoyar a los socialistas, al haber conseguido un acercamiento con ellos en todas las cuestiones relativas al problema catalán.

Desde las 17:00 de esta tarde, el Consejo Nacional de ERC se reunirá para acabar de definir su postura con respecto al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Estos son los cinco nombres clave de la formación catalana, que estarán en el punto de mira en las próximas horas.

Pere Aragonès

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña lleva la voz cantante en ERC, a pesar de que Oriol Junqueras no ha dejado de figurar como presidente del partido. Su voluntad es que haya acuerdo con el PSOE. De hecho, se espera que sea el propio Aragonès, como coordinador nacional, quien explique el contenido del mismo. Hasta la fecha, las bases han estado del lado de la dirección del partido.

También hay que resaltar que Aragonès es el gran punto de enlace con el presidente catalán, Quim Torra: le ha tranquilizado al respecto del acuerdo con el PSOE, que no vincularía al Govern ni a Junts per Catalunya, donde no parecen muy contentos con la situación.

Josep María Jové

Es el presidente del Consejo Nacional de ERC desde 2011. Ha sido uno de los negociadores con el PSOE y es conocido por estar entre los presuntos organizadores del referéndum del 1-O. Una hoja de ruta para conseguir la independencia (el Enfocats) y distintos apuntes sobre reuniones y encuentros para preparar referéndum y secesión le habrían pertenecido.

Jové declaró en los tribunales que desconocía la procedencia de esos documentos. Sin embargo, la libreta Moleskine sobre el independentismo que supuestamente era suya no ha dejado de perseguirle desde 2017.

Marta Vilalta

La portavoz de ERC fue la encargada de anunciar que su partido había alcanzado un acuerdo con el PSOE en cuanto a establecer una mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat. Lo hizo este lunes, mostrándose escéptica al respecto de que los socialistas vayan a cumplir el pacto.

“Creemos que vale la pena intentarlo, vale la pena depositar esta confianza”, reconoció, no obstante. Vilalta ha sido otra de las negociadoras de los republicanos estas últimas semanas. También es la secretaria general adjunta de ERC y, como curiosidad, llegó a competir a nivel europeo como patinadora artística con el Club Esportiu Torregrossa.

Gabriel Rufián

El principal nombre propio de ERC en el Congreso de los Diputados, donde ejerce como portavoz de su partido. Ha sido otro de los negociadores con el PSOE, aunque sorprende su segundo plano en el proceso: ha pasado de ser, hace meses, uno de los más fervientes defensores del entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a no pronunciarse sobre el pacto del abrazo y sus consecuencias.

Rufián, conocido por no guardarse ninguna de sus opiniones (por polémicas que sean), ha preferido que sean otros compañeros de ERC los que acaparen los focos en estas negociaciones. Sin embargo, será clave antes o después: todas las miradas se fijan en él cuando la acción se traslada al Parlamento nacional.

Oriol Junqueras

El líder de ERC, aunque encarcelado por sedición y malversación, ha sido fundamental para los suyos en este proceso. De hecho, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su inmunidad por ser europarlamentario llegó a paralizar las negociaciones con el PSOE: faltaba conocer la postura de la Abogacía del Estado.

Una vez que este último órgano se pronunció de manera favorable a Junqueras, el acuerdo entre el PSOE y la formación que preside se acercó sobremanera. Tal y como ratificará la cúpula de ERC este jueves.