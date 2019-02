¿Qué piden PP, Ciudadanos y Vox en la manifestación de este domingo en Madrid?

Partido Popular y Ciudadanos han convocado para este domingo una concentración en la plaza de Colón de Madrid contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña, a la que se ha sumado Vox, en la que defenderán la unidad de España y reclamarán la convocatoria anticipada de elecciones.

Los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón serán los encargados de leer el manifiesto con el que se cerrará el acto de protesta que, según sus promotores, está "por encima de las siglas políticas y los partidos".

Los presidentes de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal, encabezarán sus respectivas formaciones, aunque no han dado pistas de cómo se situarán en la concentración, convocada bajo el lema "Por una España unida, elecciones ya" y que se celebrará a mediodía.

El PP espera que acudan a Colón todos sus líderes regionales, con la excepción del presidente en el País Vasco, Alfonso Alonso, que acudirá en Andoain (Gipuzkoa) a un acto en recuerdo de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA.

No acudirán, en cambio, ni la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ni el del Senado, Pío García-Escudero, para "no mezclar instituciones con el partido", han informado fuentes parlamentarias. El ex primer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona promovido por Ciudadanos, Manuel Valls, también ha confirmado su asistencia.

En un comunicado conjunto, PP y Cs abrieron la participación en la protesta a todas aquellas personas que defiendan la Constitución y el respeto a las leyes democráticas, y rechazaron la presencia de aquellos grupos "que no defiendan los valores democráticos y de convivencia".

Estas expresiones de rechazo llegaron después de que formaciones ultras y xenófobas como Falange, el colectivo neonazi Hogar Social Madrid y España 2000 comunicaran que acudirían a la protesta.

Casado llamó este sábado a la "España de los balcones" a salir a las plazas "para luego ir a las urnas" ante una situación de "una emergencia nacional", mientras que Rivera instó a la población a "demostrar en la calle que España dice basta a la deriva de Sánchez".

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pidió a PP y Cs que planteen una moción de censura contra Sánchez aunque no sumen los votos necesarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la movilización era una muestra de la radicalización de la derecha: "Mañana se verá una España en blanco y negro con la que proponen simplemente dar marcha atrás", afirmó en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia).

Desde Podemos, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, lamentó que la movilización de "las tres derechas" solo busque "tensionar y dificultar que el diálogo prospere" en Cataluña.