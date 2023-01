¿Qué pasará con los condenados si la Ley del Solo Sí es Sí se reforma? Analizamos los cambios que puede traer

Este domingo se cumplen 114 días desde que, el 7 de octubre, "la Ley del Solo Sí es Sí" entrase en vigor. La ley estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Desde entonces, el goteo ha sido incesante. Los datos encima de la mesa: Son ya casi 280 las rebajas de condena a violadores, pederastas o agresores sexuales y más de 30 condenados que han salido de la cárcel antes de tiempo beneficiados por esta norma. Eso sí, se han revisado, de media, dos sentencias al dia.

Pues después de todo esto, el Gobierno parece que se va a poner manos a la obra, al menos la parte del PSOE, para reformar esta norma. Esto lo asume el propio Ejecutivo y por eso, Moncloa dice ahora que de lo que se trata es de “resolver a futuro los problemas detectados”.

Hay que decir, por supuesto, que la preocupación del PSOE es puramente política. Nos vamos acercando a la primera fecha clave de este 2023 electoral. Y es que en mayo habrá elecciones autonómicas y municipales, y los de Sánchez no quieren llevar esta carga a esa campaña. Imagínate que en medio de ella uno de los violadores que han salido antes de la cárcel por esta ley vuelve a reincidir. Pero es algo que, por descontado, marcaría esos comicios.

Por eso se lanzan ahora a la carrera por convencer a un enrocado Podemos. Por lo pronto, ya algún ministro socialista rompe el silencio y se atreve a decirlo en público. El de Cultura, Miquel Iceta lo hizo hace unas horas en la entrega de los premios Feroz. Es interesante escuchar lo que dice, sobre todo porque iba acompañado de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pertenece como bien sabemos a Podemos.

"Vamos a estar de acuerdo siempre, por eso hicimos la Ley. Si en algún momento hay que introducir algún cambio, también será ese espíritu el que lo mueva" decía Iceta. A lo que, Yolanda Díaz, respondía que "daba por reproducido" el mensaje de su colega.

Hoy su compañera de Gobierno y partido Irene Montero, con quien Díaz apenas muestra feeling, ha vuelto a defender la ley. A ver como solucionan la papeleta. Ese nuevo choque en la coalición.

¿Qué va a pasar con los condenados si se reforma la Ley del 'Solo Sí es Sí?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todo hace indicar que la ley se va a terminar reformando y esto abre un abanico de preguntas. ¿Qué pasará con los condenados o aquellos que pidan una rebaja hasta que esa norma se cambie? Pues que si, finalmente, se reforma solamente afectaría a los delitos futuros. Por tanto, se podrá seguir revisando a la baja las sentencias ya existentes hasta la entrada en vigor de esa nueva ley que sustituya a esta.

Porque siempre se aplica la legislación más favorable para el reo. Lo corrobora el Catedratico de derecho penal y abogado penalista, Emilio Cortés, aquí en COPE.

"Todos los hechos que hayan sucedido durante el periodi natural de vigencia de la Ley Orgnánica 10/22 serán castigados por la Ley 10/22, ¿por qué? Porque la nueva no beneficia, por lo que no hay riesgo de aplicación retroactiva" explicaba. La 10/22 es la ley actual. "Tenemos el mismo pronóstico de que esta ley no se va a aplicar retroactivamente, porque perjudica" sentenciaba.

Ahora toca esperar a ver cómo solucionan el encontronazo PSOE y Podemos y cuánto tardan en sustituir esta norma. El plazo normal para aprobar una ley de estas características es de poco menos de seis meses, pero con unos comicios a la vista, se puede realizar en 2 si el Gobierno así lo desea. Porque hay consenso e interés político en solucionarlo.

Eso si, el daño ya está hecho: Violadores, pederastas y agresiones sexuales grupales. Muchos de ellos han visto reducida su condena y algunos han salido antes de tiempo. Tarde y mal el Gobierno rectificará..Pero no eliminará el dolor que ha causado y seguirá causando a las víctimas.