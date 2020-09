¿Qué fue de Jaime Mayor Oreja, el candidato fallido para la moción de censura de Vox?

Aún se desconoce la fecha en la que Vox presentará su moción de censura contra el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo que sí se sabe es que el propio líder del partido, Santiago Abascal, la encabezará. Y también que se barajaron otros candidatos para ganarse así el apoyo del resto de formaciones de derecha del hemiciclo.

ABC ha revelado la identidad de uno de esos nombres “de consenso” con los que Vox buscaba ganarse, sobre todo, al PP: Jaime Mayor Oreja, buen amigo en lo personal y en lo político de un Abascal que, no hay que olvidarlo, llegó a militar en el Partido Popular vasco.

¿Qué fue de Jaime Mayor Oreja?

La oferta “informal” de Vox no resultó tentadora para Mayor Oreja, que la declinó, sobre todo, por extemporánea: el último cargo político de responsabilidad que ocupó fue el de eurodiputado, y de eso hace ya seis años (representó al PP en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2014).

La principal ocupación de Mayor Oreja en estos momentos tiene que ver con la Fundación Valores y Sociedad. Él mismo la preside y la creó, “por la crisis de valores que preside las sociedades europeas” (según la web del organismo).

También está al frente de One of Us, una federación europea que “reúne a casi todas las organizaciones pro-vida y pro-familia dentro de Europa”. Lo mismo ocurre, en calidad de presidente de honor, con el Foro trasatlántico Political Network for Values. Este defiende “la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de conciencia”.

OSCAR CORRAL / EFE

Uno de los políticos de referencia del PP

Nacido en San Sebastián en 1951 e ingeniero agrónomo, Mayor Oreja tuvo una carrera política encomiable desde mediados de los 70. Estaba predestinado a ello, como nieto (Marcelino Oreja Elósegui, diputado tradicionalista asesinado en la Revolución de 1934) y sobrino (Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores con UCD) de políticos.

Apenas tardó cuatro-cinco años en empezar a ocupar puestos de responsabilidad: consejero de Turismo del Gobierno preautonómico vasco, diputado, delegado del Gobierno en País Vasco... También fue candidato a lehendakari e incluso llegó a dejar la política un tiempo antes de convertirse en uno de los nombres propios del PP durante los años 90.

La lucha contra ETA siempre fue una de las grandes obsesiones de Mayor Oreja (de hecho, la banda terrorista intentó asesinarle sin éxito: una farola desvió la granada con la que se le quiso matar). De ahí que, tras su etapa al frente del PP vasco, llegase al Gobierno nacional como ministro de Interior: lo fue entre 1996 y 2001, con el secuestro de Ortega Lara (otro candidato al que Vox habría barajado para su moción) y la “tregua-trampa” como grandes quebraderos de cabeza.

Después de su etapa en el Ejecutivo, volvió a optar al cargo de lehendakari y llegó a sonar como sustituto de José María Aznar (y, por tanto, líder absoluto del PP). Al no lograr ninguno de estos dos 'ascensos', centró sus esfuerzos políticos en el Parlamento Europeo durante una década.

Así llegamos al momento actual, con Mayor Oreja ya retirado de la primera plana política. Pero, eso sí, considerado todavía como una voz más que autorizada dentro de la nómina de ex altos cargos españoles. Ahí queda el guante que le lanzó Vox, aunque sin éxito, para ratificarlo.