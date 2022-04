¿Qué consecuencias legales podrían tener los actos vandálicos contra el Congreso de los Diputados?

El Congreso de los Diputados ha sido este miércoles víctima de una serie de actos vandálicos que han teñido de pintura roja la fachada y la escalinata de la puerta principal del edificio, conocida como Puerta de los Leones. Activistas del movimiento 'Rebelión Científica' han protestado esta mañana contra la nueva Ley de Cambio Climático. Los miembros de la organización se han apostado frente a la escalinata del edificio pero agentes de la Policía Nacional han tenido que trasladar al grupo de activistas a la Plaza de las Cortes. Al parecer, tal y como han explicado posteriormente, se trata de pintura biodegradable y han podido recoger los botes de plásticos en los que han lanzado el líquido.

Tan solo una hora y media después del incidente, los empleados del consistorio se retiraban tras haber limpiado el grueso del líquido rojo. No obstante, responsables de Patrimonio Nacional seguían inspeccionando las zonas dañadas para determinar la mejor forma de eliminar por completo el color rojizo, que todavía manchaba gran parte de los escalones, las columnas y la pared del Congreso.

Fuentes de la delegación del Gobierno han asegurado que no tenían conocimiento de la reunión espontánea de estas personas, ya que al no tratarse de una manifestación, no era necesario comunicarlo.





¿Qué consecuencias podrían tener estos actos vandálicos?

No es la primera vez que este grupo ha llevado a cabo acciones de este tipo. Hace tan solo unos días actuaron de forma similar frente al Ministerio de Educación en forma de protesta contra la política medioambiental. ¿Qué consecuencias podrían tener estos actos? ¿A qué penas podrían enfrentarse los activistas?

Álvaro Escudero es abogado especializado en Derecho Penal y en declaraciones a COPE ha asegurado que este tipo de acciones están reguladas en el punto 263 del Código Penal. "En estos casos, la condena normal por un delito de daños es una multa", ha apuntado. No obstante, al tratarse de "bienes de dominio o uso público", los activistas podrían enfrentarse "incluso a una condena de prisión que va desde uno a tres años".

Escudero ha matizado que para establecer las multas en el ámbito penal, se establece una cantidad diaria por días o meses. El concepto diario se establecerá "en función de la capacidad económica del condenado". Además, Escudero ha agregado que "el mínimo son doce meses, cuatro euros mínimo" pero la cifra puede ascender hasta los doce o quince euros "si tiene más recursos".

A todo esto, además, sería necesario añadir "el resarcimiento de los daños" que sería independiente "de la condena penal", que en este caso sería la pena de prisión y la multa.