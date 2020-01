Puigdemont pide dinero para pagar una millonaria fianza y los propios independentistas le responden así

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern que la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal de 1 de octubre fue de 4.146.000 euros. En los próximos días se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, que suele ser de 15 días, se procedería a embargar sus bienes de forma preventiva. Es decir, Puigdemont y sus exconsejeros tendrán que asumir el pago de los cuatro millones de euros desviados para el procés. En caso de que no aporten el dinero, se embargarán sus bienes.

Este procedimiento es el mismo que en 2017 se inició contra Artur Mas, a quien se consideró el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por lo que le obligó a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que supuso el importe total de todas las fianzas fijadas. De este modo, Mas tuvo que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no pudieron afianzar.

Tras saltar la noticia, Puigdemont ha pedido auxilio a los catalanes independentistas para pagar la posible sanción. "El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros a los que hicimos posible el Referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de Octubre, te necesitamos", ha dicho en un mensaje de Twitter acompañado de un número de cuenta donde los secesionistas pueden aportar su dinero.

El Tribunal de Cuentas ens demana una fiança de 4,1 milions d’euros als qui vam fer possible el Referèndum de l’1Oct. Tenim 15 dies per evitar que ens embarguin els nostres béns. Si vas votar l’1 d’Octubre, et necessitem. https://t.co/pzvcHQfGRN

Sin embargo, las respuestas que se ha encontrado Puigdemont de los propios independentistas no eran las esperadas. "También necesitamos nosotros políticos para que nos defiendan y defiendan la soberanía del país. ¿Dónde estás tú?", le preguntaba uno.

"¡Vete a la mierda! Si quieres, levanta la DUI y no tendrás que pagar dinero ese dinero a España. ¡Traidor!",

Hi Ha gent embargada cada dia'a CATALUNYA i que fa el govern? Enviar els mossos emcara'que hi hagin menors.. Són ells fills d'un Déu menor?

¿Hay gente embargada cada día y qué hace el Govern? Enviar a los Mossos (...) ¿Son ellos hijos de un Dios menor?", "Basta de pedir a la gente que pague multas si no sois capaces de acordar una estrategia",

No vaig pas votar per pagar fiances. Vaig votar perquè declaressiu la independència. Per cert, com està el tema? A part de criticar els companys de viatge, algun altre progrés?