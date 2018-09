Puig: Exigiré a Sánchez en financiación lo mismo que exigí a Rajoy

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la reivindicación del Consell en materia de financiación "no ha cambiado nada", por lo que lo mismo que planteó a Mariano Rajoy sobre esta cuestión planteará la próxima semana al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En respuesta al portavoz de Compromís, Fran Ferri, en Les Corts, Puig ha afirmado que exigirá a Sánchez una reforma del modelo de financiación sobre la base de la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios y que en los próximos Presupuestos Generales el Estado la Comunidad Valenciana tenga la inversión que le toca.

Se ha mostrado convencido de que esta "exigencia justa" será atendida por el presidente del Gobierno y, en caso de que no fuera así, ha lanzado la siguiente advertencia: "nosotros también estaríamos en el proceso de discusión y denuncia porque no hay otra, no podemos seguir así".

Ferri ha afirmado que espera que en la reunión que mantendrán la próxima semana Puig y Sánchez, el Gobierno "haga avances efectivos y en efectivo" sobre las reivindicaciones hechas desde Les Corts en materia de financiación, y ha asegurado que de no ser así, Compromís no se callará y lo denunciará.

"Espero que Sánchez se quede con el mensaje claro de que a los valencianos ya no nos alimentan las migas, queremos el pan entero", ha señalado Ferri, quien espera compromisos concretos del Gobierno sobre la reforma del sistema, el pago de la deuda histórica y unas inversiones dignas.

El president ha asegurado que transportará claramente la voluntad de Les Corts Valencianes a la Moncloa, pues la reforma del sistema es "un tema capital" que "no puede distraerse", y ha destacado que los valencianos han contribuido a que este asunto esté en la agenda del Gobierno.

Ha reconocido que se trata de un asunto complicado y que la batalla dialéctica será "dura" pero ha asegurado que los valencianos tienen "muchos argumentos" y la realidad es que la Comunidad Valenciana es la autonomía peor financiada, algo que ayer reconoció en el Congreso la ministra de Hacienda, cosa que "no había pasado nunca".

Puig exigirá a Sánchez que haya una reforma del modelo de financiación con "un planeamiento de igualdad entre todos ciudadanos de España y de singularidad entre las distintas regiones y nacionalidades", y que en el próximo presupuestos la Comunidad Valenciana tenga la inversión que le toca.

Puig ha destacado además de "las malas políticas", tras 20 años de gobierno del PP, la renta per cápita de la Comunidad Valenciana es un 11,3 por ciento inferior a la media de España mientras es aportadora neta al Estado, una "desigualdad crónica" que se debe vencer.