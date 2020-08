¿Puedo dejar a mi hijo de 14 años solo en casa para seguir el curso de forma online?

Hay muchas dudas sobre cómo los estudiantes del segundo ciclo de la ESO y de Bachillerato seguirán el ritmo de las clases cuando les toque hacerlo desde sus domicilios.

A QUÉ EDAD PUEDO DEJAR SOLO A MI HIJO EN CASA

Es una pregunta recurrente entre muchos padres que se acrecienta y contempla múltiples aristas cuando ya no se trata solo de dejarle un rato para hacer un recado o una compra. Han llegado las clases a distancia, online, en mitad de una pandemia para que muchos progenitores se la replanteen.

Siempre se ha dicho que a partir de los 12 ó 13 años se les puede ir dejando ya solos en casa porque 'se van lo miedos' pero si el periodo es una mañana entera o incluso la totalidad de la jornada el asunto va más allá.

VACÍO LEGAL

No hay una respuesta legal fijada a esta pregunta. De hecho algún experto consultado por COPE asegura que hay más claridad sobre la edad en la que pueden dejar que los niños viajen solos en un avión que sobre esto. En definitiva: hay un vacío legal.

A quince días de que muchos adolescentes empiecen a probar estas clases a distancia, día sí, día no, los psicólogos dan pautas a los padres sobre cómo afrontarlas si tienen que dejar a sus hijos solos: asegurarse que se levantan a la hora adecuada, instrucciones claras, contacto permanente con el profesor y teléfono cerca por si surge algún imprevisto. No es cuestión, dicen, de que ese adolescente sea más o menos responsable. Es que se le carga de un extra que muchas veces no se corresponde con su madurez.