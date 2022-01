PSOE no se sorprende de que Vox no quiera apoyar su comisión sobre menores tuteladas con su "talante poco democrático"

El secretario general del PSOE-M y portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, no se ha mostrado sorprendido de que Vox haya dicho que apoyaría una comisión de estudio sobre la situación de los menores en la Comunidad de Madrid pese a la ya registrada por los socialistas, porque tiene "un talante poco democrático".

Tras el caso de las menores tuteladas por el Gobierno regional que fueron liberadas de una mafia de proxenetas, el PSOE registró esta solicitud de comisión. Ayer, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya dijo que apoyaría una del PP que es quien la tiene que liderar porque consideraba que la izquierda actúa con "un cinismos brutal" en este asunto, al no haber registrado iniciativas similares en zonas como Baleares o Valencia.

"No es la primera vez que nos pasa. Ya hemos tenido en otras ocasiones iniciativas lógicas que ha presentado el PSOE y que Vox, simplemente porque las presente el PSOE no va a estar a favor. Esto responde a la situación de que hay un acuerdo de coalición de facto entre PP y Vox", ha reconocido Lobato en un encuentro con la prensa organizado por 'Zoom', previo a una reunión con alcaldes socialistas.

A su juicio, Vox "no ejerce oposición y "ese talante poco democrático y participativo no es una cuestión solo del PP sino apoyada por un partido como Vox, que representa valores contrarios al PSOE". "No nos sorprende porque ya nos ha pasado en algunas ocasiones", ha lamentado el portavoz socialista.

La reunión que ha mantenido Lobato con los alcaldes socialistas madrileños se enmarca en el Pacto por la Salud en el que están trabajando. Para el secretario general este es un "reto enorme" que tienen por delante porque no puede ser que se sigan produciendo "colas en los centros de salud, algunos continúen cerrados o cierren a las 6 de la tarde", además de la "mala situación" en la que se encuentran las listas de espera con más de 8 meses para hacer pruebas diagnósticas o cirugías.

"Observamos la grave situación en la que se encuentra el servicio público más esencial que tenemos. Los socialistas aspiramos a una sanidad pública de calidad en Madrid y lo planteamos en sentido abierto. Queremos poner encima de la mesa un reto que exija afrontar compromisos.