El PSOE no sancionará a González ni a Guerra por sus críticas a Sánchez

La dirección del PSOE no va a sancionar a Felipe González ni a Alfonso Guerra por sus críticas de ayer a los últimos movimientos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre todo por la cuestión de la amnistía.

Consideran que ni el expresidente ni el exvicepresidente del Ejecutivo han rebasado los límites ni han atacado los intereses del partido, al contrario que el exlíder del PSE Nicolás Redondo, que fue recientemente expulsado por "su reiterado menosprecio" a las siglas, han recordado fuentes de la dirección.

Y creen, en este sentido, que unas opiniones sobre Sánchez no es motivo para tomar medidas disciplinarias.

Reconocen que no les ha gustado nada los comentarios que hicieron los dos ayer sobre lo que consideraron un cambio de opinión de Sánchez con respecto a Podemos, los indultos o la amnistía, pero tampoco quieren darle mayor importancia.

Tampoco les ha sorprendido las palabras de González y Guerra, con quienes la Ejecutiva no ha hablado, porque no es la primera vez que censuran a Sánchez y han insistido en que las palabras de ambos no son inocentes aunque no están preocupados por sus efectos.

Otras fuentes socialistas han ironizado sobre el hecho de que ahora hayan salido a hablar cuando han estado callados durante toda la campaña electoral: "me alegro de que hayan recuperado la voz".

Dirigentes del PSOE, como el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha señalado este jueves en el Congreso contestando a Felipe González que "desleales son los que no respetan las mayorías del partido" mientras que el diputado José Luis Ábalos ha dicho que sus críticas solo benefician a la derecha.