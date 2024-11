El PSOE se querellará contra Aldama por unas acusaciones que Santos Cerdán dice son "falsas"

El PSOE ha anunciado este jueves que iniciará acciones legales de forma inmediata contra el empresario Víctor de Aldama, tras declarar ante el juez que pagó comisiones a dirigentes socialistas, entre ellos el secretario de Organización, Santos Cerdán, quien ha asegurado que es "absolutamente falso".

Según fuentes socialistas, la formación ha decidido emprender acciones legales contra el presunto comisionista de la trama Koldo después de que en su comparecencia judicial haya relatado que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al propio Cerdán.

De Aldama ha indicado que dio esas cantidades de dinero a Ábalos y a Koldo García, y ha añadido que este último entregó los 15.000 euros a Cerdán en un bar frente a la sede socialista de la calle Ferraz y él lo presenció, como les ha contado en COPE la jefa de Tribunales de la cadena, Patricia Rosety.

El número dos del Psoe NIEGA ROTUNDAMENTE LAS ACUSACIONES

En declaraciones a los medios en el Congreso, Santos Cerdán ha negado rotundamente las acusaciones: "Yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor (Torres) ni (el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda) Carlos Moreno. Es absolutamente falso".

Entre las reuniones que ha citado De Aldama en su declaración, figuran varias con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el entonces presidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres, quien, siempre según su declaración, le pidió 50.000 euros a través de Koldo, pero esa solicitud fue rechazada.

"Es falso, nosotros no hemos recibido dinero, es absolutamente falso", ha insistido Cerdán.

Además, ha negado conocer o haberse reunido "personalmente" con De Aldama, así como que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenga "ninguna relación con este señor".

Cerdán ha insistido en que De Aldama "no tiene ninguna credibilidad", está en prisión preventiva y en su declaración "ha dado contra todos, sin ninguna prueba".

Preguntado por si Koldo García le entregó un sobre con dinero, Cerdán ha reiterado que no ha recibido "ningún sobre" y que no ha estado "nunca" con De Aldama.

"No podrá decir que ha estado conmigo nunca, que geolocalicen los móviles, a ver si alguna vez he coincidido con ese señor; nunca he estado con él, a mí no me conoce personalmente", ha dicho.

Ante ello, el dirigente socialista ha anunciado acciones legales contra el empresario, quien "tendrá que demostrar todas estas mentiras".

"Este señor está intentando salvarse, es todo falso", ha subrayado.

Fuentes socialistas han advertido de que a De Aldama le va a salir mal su estrategia de defensa, así como a todo aquel que tenga la "tentación" de utilizar sus acusaciones para "tapar las vergüenzas de anoche en Bruselas", en alusión directa al PP tras no haber conseguido paralizar el nombramiento de la ministra Teresa Ribera como comisaria europea.

Las mismas fuentes han insistido en que quienes hagan uso de la declaración del comisionista tendrán que responder también ante la justicia.