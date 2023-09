El PSOE pide a la Junta de Extremadura que presente el informe que avale que se pueda cazar en Monfragüe

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Eduardo Béjar ha afirmado que su partido ha defendido "siempre" que se pueda cazar en el Parque de Monfragüe "siempre y cuando lo permita la ley", y ha pedido a la Junta que presente el informe que "avala que se pueda cazar" en dicho enclave.

"Queremos saber los informes que tiene la consejería para decidir que se pueda cazar, porque eso es una ley nacional... Entonces, cuando tengamos la información, no el anuncio, decidiremos qué es lo que se puede hacer", ha señalado en declaraciones a los medios antes de la comisión de este lunes en la Asamblea en la que ha comparecido la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para explicar las líneas generales de su departamento.

"Nosotros no queremos anuncios, porque está claro que la palabra de la presidenta de la Junta de Extremadura no tiene ningún valor... Entonces, no nos podemos creer un anuncio, tenemos que saber exactamente lo que va a hacer en Monfragüe y qué informe avala que se pueda cazar en Monfragüe", ha indicado sobre el anuncio de María Guardiola de que se podrá cazar en el citado parque para controlar especies.

Preguntado sobre si a priori gusta o no la idea de Guardiola al PSOE, Eduardo Béjar ha dicho que su partido ha defendido "siempre" que se pueda cazar "siempre y cuando lo permita la ley", y ha valorado el trabajo desarrollado en esta materia durante la etapa de gobierno socialista en la comunidad.

"El trabajo que ha hecho la consejería en este tiempo es compatible con una actividad tradicional en el parque con la sociedad de cazadores locales, que han podido cazar, y con un control biológico de todos los ungulados que estaban provocando un aumento de la tuberculosis", ha incidido.

En este sentido, ha recordado que de 2011 a 2015 la prevalencia de tuberculosis aumentó hasta "casi el 13 por ciento", mientras que "ahora está en un 4 por ciento.