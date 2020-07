El PSOE intenta rectificar a última hora su ataque a la concertada

Después de varias semanas de negociaciones infructuosas con PP y Ciudadanos para rectificar su ataque a la concertada, PSOE y Podemos han intentado este martes dar de manera ambigua un paso atrás que no ha servido para contentar a los grupos.

Esta tarde se debatían en el pleno las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción, y el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y Navarra Suma han reprochado al Ejecutivo de coalición el sesgo ideológico que han dado al tema educativo, al excluir a la concertada del reparto de los 2000 millones de euros extras que se habían aprobado para hacer frente a los daños de la pandemia. Los socialistas han registrado a lo largo de la tarde junto a Podemos y a ERC una enmienda transaccional en la que corregían en cierto modo la redacción inicial de su texto. Donde antes se decía que “la totalidad del incremento de la inversión iría destinado a la educación pública de gestión directa”; ahora se habla de que ese dinero “irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad”.

Para los socialistas, esto puede incluir a la concertada, pero el PP y Ciudadanos no se fían, y han preferido mantener vivas sus enmiendas, en las que defienden claramente ese tipo de educación. No entienden que, después de tantas negociaciones, no se haya hecho una rectificación en toda regla y se haya optado por una fórmula ambigua, dicen, y chapucera.