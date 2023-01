EL PSOE insta a sus socios a "entrar en razón" para acordar la ley mordaza

El PSOE defiende que, pese a que existen aún discrepancias sobre la modificación de cuatro artículos de la ley de Seguridad Ciudadana, los acuerdos hasta ahora alcanzados para reformarla "corrigen" los efectos de la vigente ley mordaza, por lo que ha apelado a que todas las formaciones de izquierdas que se comprometieron con reformar la norma "entren en razón".

"Esperamos que los que nos comprometimos con dejar atrás la ley mordaza no pongan ahora otros intereses por delante de estos cambios que ya están acordados y que no se llevarían a puerto en caso de votar en contra de esta ley", ha dejado claro el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

EL PSOE AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE EH BILDU Y ERC

Aunque López no se ha referido a ninguna formación política en concreto en rueda de prensa, son ERC y EH Bildu los que se han mostrado en contra de avalar la reforma sin que se den avances en los cuatro puntos en los que siguen las discrepancias y suponen un escollo desde el inicio. Se trata del material antidisturbios, las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y las devoluciones en caliente.

A juicio de Patxi López ni el PSOE ni el Gobierno "serán responsables" de mantener la vigente ley y perder los avances logrados con más de 37 enmiendas transacciones pactadas y otra casi decena de parciales incorporadas a la proposición de ley que el PNV presentó en 2017.

"La ley mordaza es llamada así por los artículos más lesivos (aquellos por los que más se sanciona). El PSOE se niega a desactivarlos y propone mantener una ley mordaza light, incumpliendo su promesa", ha respondido de inmediato el portavoz en la Comisión de Interior de EH Bildu, Jon Iñarritu.

Fuentes de ERC consultadas se muestran más cautas y han indicado a EFE que siguen manteniendo reuniones de la que no se levantarán mientras haya opciones de mejorar la ley.

Para el partido nacionalista vasco la sesión de la ponencia convocada este miércoles supone "la hora de la verdad y de retractarse", en palabras de su portavoz Aitor Esteban, quien ha coincidido con los socialistas en valorar los cambios en derechos y libertades ciudadanas.

Esteban ha criticado en rueda de prensa a quienes no ceden si no se pacta el cien por cien, algo que, en su opinión, es casi imposible cuando se reforman las leyes. "Los cambios nunca contentan por completo a todos", ha añadido Esteban quien, no obstante, ha apuntado que existen "dos propuestas intermedias" sobre dos puntos encallados que podrían servir para lograr un acuerdo.

LOS SEIS PARTIDOS FAVORABLES A LA REFORMA APURAN NEGOCIACIONES

Fuentes próximas al grupo de trabajo aseguran a EFE que sobre la mesa desde hace tiempo está la creación de una comisión de estudio para la sustitución de las pelotas de goma y una "objetivación" de las razones que se consideran falta de respeto a la autoridad así como que la nueva ley especifique que en la resistencia a los agentes debe concurrir "oposición corporal".

Desde Unidas Podemos los cambios en este ultimo precepto, el 37.4, como el 36.6 -contempla las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad, el más empleado para multar durante el estado de alarma en la pandemia- son fundamentales para que la ley tenga mayoría parlamentaria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estamos intentando que el PSOE pueda avanzar en estos puntos para que sea una derogación lo más valiente posible", ha destacado este martes en el Congreso el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Fuentes socialistas reconocen a EFE que, pese a las dificultades, intentarán llegar a más acuerdos pero se muestran contundentes. No que no se pueden traspasar determinadas líneas rojas que supongan desproteger a las fuerzas de seguridad y desvirtuar toda la norma, señalan a EFE dos diputados socialistas.

EN EL AIRE EL INFORME DE LA PONENCIA

Los seis partidos -PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu- vuelven a reunirse este martes en el Congreso para llegar a la sesión de la ponencia de este miércoles a las 10.30 horas con más enmiendas pactadas, entre ellas una que afecta a los controles de seguridad y otra más técnica relativa a la distinción de género.

La incógnita es que saber si "in extremis" se acercaran posturas sobre las cuatro grietas de la norma o si el informe de la ponencia puede seguir su trámite para ser votado en comisión.

Es decir, la ponencia cuenta con 15 firmas. El bloque de partidos de izquierdas cuenta con la mayoría justa de ocho firmas para que el informe sea remitido a la comisión: PSOE (3 firmas), Unidas Podemos (2); PNV (1); ERC (1), EH Bildu (1) y Grupo Plural (1) que, según las fuentes consultadas por EFE, no firmaría.

Las mismas fuentes explican que normalmente "por cortesía" ningún partido opone su firma en trámite de ponencia al informe derivado de un proyecto de otra formación con el que ideológicamente estás en sintonía.

Con todo aclaran que, en caso de no contar con las firmas suficientes, la reforma de la ley mordaza no se iría necesariamente al fracaso, pues la ponencia puede seguir trabajando y darse más plazo para llegar a acuerdos.