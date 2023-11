PSOE denuncia demoras en programas de CEAS de Valladolid que afectan a colectivos vulnerables y 50 trabajadores

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado hoy que la "incapacidad de seguir el ritmo de gestión necesario" del equipo de Gobierno está provocando demoras para la puesta en marcha de los programas de los Centros de Acción Social (CEAS) del que dependen "1.500 niños, 750 adultos y 50 trabajadores".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la concejal socialista Rafi Romero, que ha ironizado con que el Consistorio debe estar "distraído en otras cuestiones que no son estrictamente las municipales" para explicar las demoras en el inicio de estos programas que siempre han tenido "un ritmo de inicio y final".

"Estamos hablando de los CEAS y de los cuatro Consejos Sociales", ha ahondado para volver a denunciar que la "incapacidad absoluta" del Ayuntamiento afecta a más de 1.500 que hacen actividades cotidianamente y de aproximadamente 700 adultos al año y de 50 trabajadores "que llevan seis meses sin trabajar, con el consiguiente perjuicio lógicamente para ellos y para sus familias".

Romero ha recordado que en mayo todos los contratos "estaban ya planteados". "Le dijimos al concejal responsable de este área que tenía que tomar decisiones y bueno no sé si es que estos concejales tienen que tener una supervisión más allá de ellos mismos como concejales delegados pero se ha ido quedando en el cajón con la consecuencia de que seis meses después este contrato no está resuelto y que las personas, tanto los trabajadores como los usuarios de estos programas, están sin poder trabajar ni poner en marcha las actividades", ha añadido.

Críticas que ha hecho extensiva también a la funcionalidad de los Consejos Sociales, "con actividades el 25 de noviembre, en la Navidad que está próxima". "Todo esto presenta una parálisis importante y que además afecta a una población vulnerable, tanto niños como adultos. Esperemos que esto no vuelva a suceder y veamos cómo resuelven el problema sobre todo de los trabajadores que llevan seis meses sin trabajar y tenían que estar trabajando desde el mes de septiembre", ha concluido.

PERSONAL LABORAL

En representación de los trabajadores, Noelia León Alcalde ha asegurado que no duda "de la voluntad política del Ayuntamiento" de llevar a cabo lo que ha calificado como "pilar del Estado de Bienestar" como son los servicios sociales, pero sí ha lamentado que han solicitado una reunión con el concejal del ramo, Rodrigo Nieto, que no se producirá hasta "mediados de diciembre". "Como si no le importara tanto esta situación", ha lamentado.

En este punto, ha recordado que la situación de este colectivo es "un poco precaria" y estar medio año parado les pone en una situación "tan vulnerable prácticamente como la de los usuarios". "No entendemos este parón. Nunca en la vida antes había ocurrido nada similar. Es un proyecto estable que tiene más de 25 años de trayectoria en el Ayuntamiento de Valladolid y que no es posible que esté parado con todo lo que implica", ha lamentado.

Recuerda que las actividades debían haber comenzado en septiembre y ha señalado que si no se resuelve la situación empezarán "a dar guerra a través de la prensa" para que la población "en general" sepa que están "en desempleo y que todas las personas que se benefician del servicio CEAS están también sin actividad".

Precisamente, una de las usuarias, Yolanda Salazar, ha explicado que hay "muchos niños gitanos" que "necesitan estas actividades". "Lo están echando de menos ellos y también nosotros que tenemos en los CEAS un lugar donde reunirnos, relacionarnos y realizar actividades que nos viene bien para mantenernos activas", ha añadido.