El PSOE acusa a la Junta de hacer "oídos sordos" sobre la sanidad, con citas en centros de salud "a 14 días"

El PSOE de Jaén ha lamentado que se siguen "dando citas a 14 días en centros de salud de la provincia" y se "continúa deteriorando los servicios de Pediatría" en la provincia.

"Juanma Moreno hace oídos sordos a las manifestaciones, quejas y protestas de la ciudadanía y sigue machacando sin piedad a la sanidad pública", ha afirmado este martes en una nota la parlamentaria Ángeles Férriz.

Al respecto, ha subrayado que la Atención Primaria "está bajo mínimos", los plazos para ver al especialista "siguen creciendo" y las listas de espera para operarse "también se han disparado".

"Faltan profesionales, no hay pediatras, apenas hay neurólogos, no se cubren las bajas y la conclusión de todo esto es que Juanma Moreno quiere hacer estallar la sanidad pública", ha añadido. Para Férriz la estrategia "está más clara que nunca" y se trata de "reventar los centros de salud y hospitales públicos para acabar justificando la privatización del sistema".

Según ha dicho, la "privatización" impulsada por la Junta tiene dos vías abiertas, la primera de ellas el "trasvase de dinero público a las clínicas privadas". Al hilo, ha afirmado que en las últimas semanas ya ha anunciado que les va a inyectar otros 734 millones de euros "que salen del bolsillo de todos los andaluces y andaluzas".

La "segunda pata de la privatización" es el aumento de la contratación de seguros privados, que se ha disparado en la comunidad autónoma desde que gobierna el PP. "Ante el deterioro de la sanidad pública, muchas familias se han visto obligadas a suscribir seguros privados, concretamente uno de cada cinco andaluces", ha dicho.

Tras apuntar que "esto lo pueden hacer quienes tienen recursos para ello", ha preguntado "qué pasa con quienes no pueden pagarse la salud". "Y aquí llega el escenario al que Juanma Moreno nos aboca: a una brecha de desigualdad donde la tarjeta sanitaria no tendrá valor y sólo la tarjeta de crédito permitirá que tengamos un diagnóstico, un tratamiento y una curación", ha alertado.

La parlamentaria socialista ha considerado que el Ejecutivo andaluz "se ríe de la gente" cuando alega que la sanidad pública está mal porque no encuentra médicos. Ha replicado que lo está "porque la Junta ha echado a los profesionales, porque no los contrata y porque no les ofrece condiciones dignas".

"Esos profesionales sí encuentran trabajo en otras comunidades autónomas y, por supuesto, también lo encuentran en los hospitales privados que ahora proliferan como setas en Andalucía y en la provincia de Jaén", ha apostillado.