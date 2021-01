Primer episodio de contaminación del año en Madrid: ¿por qué si no ha habido coches?

Tras el temporal de nieve, Madrid se convirtió en una ciudad casi peatonal por unos días. La nieve, el hielo y los árboles caídos dejaron las calles intransitables, y se pudieron ver imágenes tan insólitas como las de las principales vías, como la Castellana o la calle Alcalá, con peatones andando por mitad de la calzada blanca.

Sin embargo, aunque no han circulado los coches, Madrid ha registrado el primer episodio de contaminación del año y ha tenido que activar, el pasado domingo, el protocolo anticontaminación por altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), un episodio que ha durado hasta que han llegado las lluvias. El Ayuntamiento ha tenido que activar el primer escenario del protocolo anticominación, así que los coches que han podido volver a las carreteras han tenido que hacerlo a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad, y se recomienda el uso del transporte público.

Pero, ¿por qué si hay menos coches hay niveles tan altos de contaminación? Por la llamada 'inversión térmica', un fenómeno que se da cuando las temperaturas son muy bajas y no hay viento. Cuando el aire circula, el frío sube y el calor bajo, el aire que sube se lleva las partículas contaminantes, por lo que se limpia naturalmente la atmósfera. Pero sin viento y con cielos despejados, como ha sucedido estos días, la capa de frío queda abajo y no se lleva la contaminación. No es casualidad que los episodios de contaminación registrados en los últimos años se han dado en los meses más fríos del año.

La ciudad europea con más muertos asociados a la contaminación

Según un estudio publicado en 'The Lancet Planetary Health', Madrid es la ciudad europea en la que más muertes se producen por la contaminación por NO2. Barcelona se sitúa en la sexta posición por detrás de Amberes, Turín, París y Milán. Según el estudio, si todas las ciudades cumplieran con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar entre 900 y 50.000 muertes prematuras cada año.

Este estudio, que forma parte del proyecto Ranking ISGlobal de ciudades, es el primero de una serie de análisis que estudiarán el impacto de los factores ambientales de la vida urbana en la salud. La clasificación se ha elaborado con un algoritmo que tiene en cuenta las tasas de mortalidad, el porcentaje de mortalidad evitable y los años de vida perdidos por cada contaminante del aire.