El PP pregunta por las medidas de aislamiento de miembros del Ejecutivo ante el positivo de Fernando Simón

También pide explicaciones en el Congreso por el retraso en publicar el decreto de cese de actividad no esencial y la "inquietud" generada

El PP ha preguntado al Gobierno en el Congreso por las medidas de aislamiento que se han previsto para los miembros del Ejecutivo que tuvieron contacto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que dio positivo por coronavirus hace un par de días.

Simón ha celebrado estos días numerosas reuniones con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los cuatro ministros (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes) que forman parte del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. Aparte de Simón, de este cuadro de mando forman parte también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los directores Adjuntos Operativos de Policía Nacional y Guardia Civil y la secretaria general de Transportes.

Moncloa informó el lunes que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias estaba a la espera de los datos de confirmación de su "posible positivo" por coronavirus, después de que el domingo tuviera un pico de fiebre. Poco después, se confirmaba el diagnóstico en la prueba de Covid-19.

MÁS POSITIVOS EN EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Ante ese positivo de Simón, el Grupo Popular ha presentado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso en las que se interesa por las medidas de aislamiento previstas para los miembros del propio Ejecutivo que, como Pedro Sánchez, "han tenido contacto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en los días previos a que diera positivo por coronavirus, y cuándo prevé hacerlas efectivas".

Precisamente, este lunes también se confirmó que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha dado positivo en las pruebas de Covid-19.

Se suma así a los positivos de su homólogo en la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, y Fernando Simón, todos ellos integrantes del comité de seguimiento del coronavirus que todos los días se reúne en la Moncloa.

CONSECUENCIAS DE LA PROHIBICIÓN "TAXATIVA" DEL DESPIDO

El PP también se pregunta al Ejecutivo los motivos por los que el Real Decreto-Ley, de 29 de marzo, que regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "hasta unos minutos antes de la media noche de ese día".

Además, quiere saber si el Gobierno "es consciente" de "la enorme inquietud que tal retraso injustificado provocó en millones de empresarios y trabajadores que hasta la media noche del 29 de marzo desconocían si unas horas más tarde debían o no reanudar sus actividades y reincorporarse a sus puestos detrabajo".

También pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre "si es consciente de que una prohibición taxativa del despido en este escenario de paralización total aboca a la insolvencia a miles de pymes y autónomos".

Por lo pronto, el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que su partido no apoyará en la Cámara Baja esos dos reales decretos económicos si no incluyen modificaciones y se ha quejado de que el Gobierno no cuenta con el Partido Popular para negociar las medidas para afrontar la crisis del coronavirus.