Fijar los precios de las mascarillas, ¿puede provocar desabastecimiento?

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que las mascarillas quirúrgicas no podrían tener un precio superior a los 0,96 céntimos. Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas para evitar el contagio de coronavirus. Sin embargo, han llegado a alcanzar precios elevados, pero rebajar su coste ¿podría provocar desabastecimiento?

El Ejecutivo decidió regular los precios de las mascarillas para evitar abusos. En cambio, el economista, Juan Ramón Rallo, explica que el incremento estaba sirviendo para que “solo las adquiriesen las personas que realmente valoran las mascarillas, porque las necesitan”. Y plantea que el Gobierno podría haber sido el encargado de comprar las mascarillas a precio de mercado y fuera él quien se encargara de distribuirlas a quienes no pudieran pagarlas o no deben porque las utilizan para trabajar.

¿Fijar el precio de las mascarillas provocará desabastecimiento?

Juan Ramón Rallo explica en su canal de YouTube qué efecto tendrá en el mercado y en la venta de mascarillas fijar un precio máximo bajo, en este caso de 0,96 céntimos.

Crece la tendencia a comprar mascarillas

La tendencia de los consumidores a comprar un producto con un precio bajo y dado que es un bien que necesitamos hoy y en el futuro, crece más cuando los precios son bajos tanto si es indispensable en nuestro día a día como no

Si hay grandes cantidades de mascarillas disponibles, aunque no las necesitáramos, no tendríamos que preocuparnos. El problema está cuando alguien que va a la farmacia compra muchísimas mascarillas porque están disponibles y por tanto otras personas ya nos las encontrarán “porque yo me habré quedado con ellas dado que su precio es bajo y no me importa comprar muchísimas unidades”.

La producción de mascarillas no compensa

Si el precio de las mascarillas es bajo no compensará ni importar unidades de este producto ni producirlas tanto en España como en otros países. Esta situación provoca que la oferta no crezca, es decir, no habrá grandes cantidades unidades de mascarillas porque no las producirán , y la demanda se disparará, porque teniendo en cuenta que los precios de las mascarillas son bajo, el consumo crece. Esta situación acabaría desembocando en desabastecimiento.

Todo lo contrario, a lo que ocurriría si los precios de las mascarillas fueran más elevados. El economista explica en YouTube que “si la gente demanda más, pero sigue pagando poco y las empresas no producen, se produce un desequilibrio que se perpetúa en el tiempo”. Llega el desabastecimiento y “las pocas unidades disponibles se entregan a aquellos que se coloquen con anterioridad en la cola de la farmacia hasta que se agoten”.

Además, Rallo declara que lo único que se consigue con esta medida es que “nadie tenga mascarillas y que las únicas que se puedan lograr sea en el mercado negro a precios desorbitados”.

La economía afectada por la venta de mascarillas

Chema Moya

El uso de las mascarillas evita que el número de contagios suba porque sirven tanto para proteger a una persona no está contagiada si mantiene contacto con otra que si lo está como para evitar que quien tiene coronavirus pueda contagiar a la gente que esté en su entorno.

El Banco Central publicó las previsiones para la situación económica de España donde explicaba que sería la mayor caída desde la Guerra Civil española.

El suministro de mascarillas está relacionado con la economía “sin un suministro regular amplio, no se puede reactivar y la crisis económica se sigue profundizando”, argumenta el economista.

Además, Juan Ramón Rallo califica de “irresponsable” el comportamiento del Ejecutivo porque “ahonda en la absoluta incompetencia” de gestionar la crisis del coronavirus e “impide la regularidad del material para normalizar la economía”.

