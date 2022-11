Precaución: tendremos bronquiolitis en bebés hasta Navidad

Los expertos calculan en COPE que en diciembre empezarán a bajar los casos de bronquiolitis que han cuadruplicado los ingresos en menores de 4 años.

Los padres que acaban de tener un bebé o su hijo tiene menos de 4 años es importante que conozcan los riesgos que corre si se contagia de bronquiolitis (VRS o virus Sincital). Debes ayudarle a “expulsar los mocos para que pueda respirar, mantenerle incorporado y que coma solo cuando lo demande”, como nos recomienda en COPE la Dra. Mercedes de la Torre, jefa de Urgencia del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Así hasta que empiece a recuperarse una semana después, porque los antibióticos no ayudan a superar esta enfermedad.

Las urgencias pediátricas de los hospitales de prácticamente toda España están ahora mismo saturadas, aunque solo el 20% de los casos se complican y acaban ingresados. Es lo que le ha ocurrido a Pilar con su pequeño de 4 meses porque no podía respirar. “Estuvimos varios días como nuestro hijo pequeño de 4 meses pasaba unas noches horribles. Cada vez peor, se ahogaba y nosotros angustiados porque le veíamos que no podía respirar y no podíamos hacer nada para ayudarle. Nos decías que había que esperar a ver su evolución. Decidimos ir al hospital porque el niño dejó de comer y comprobaron que su saturación de oxígeno era muy baja. Le tuvieron que ingresar en el hospital durante una semana”.

NO TODOS LOS CATARROS ACABAN EN BRONQUIOLITIS

Por casos como el del hijo de Pilar, los padres están alarmados, pero no todos los catarros acaban en bronquiolitis. Los que si tienen el virus les dura algo menos de una semana, aunque se quedan varios días más con una tos persistente y llamativa. Además, el 80% de las bronquiolitis no precisan ingreso hospitalario ni tratamiento específico, ya que los antibióticos no son eficaces para tratar la enfermedad.

BRONQUIOLITIS HASTA NAVIDAD

Audio









El número de casos ha aumentado un 50% en España respecto a los años prepandémicos y los ingresos en niños entre 0 y 4 años se ha cuadruplicado este último mes. Además, antes de 2019 la epidemia de bronquiolitis comenzaba a finales de octubre y este año hemos tenido los primeros casos de VRS en el mes de julio.

Con estos datos, la evolución de los casos de bronquiolitis en menores de 4 años hace prever que se alcance el pico a partir de esta semana y que dure hasta Navidad, porque el virus tarda unas 4 semanas en desaparecer.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Vamos a ver si llegamos ya al pico y empezamos a bajar. Tengo esperanzas en que esta semana vaya un poco mejor, reconoce en COPE la Dra. Paula Vázquez, presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) https://seup.org/ y Coordinadora de Urgencia Pediatria en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Además, el VRS no está solo, porque las infecciones con otros virus agravan la situación. Gripe, covid, pero también adenovirus, rinovirus... “Es la tormenta perfecta, nos dice la Dra Vázquez en COPE, pero el que nos preocupa es el de la bronquiolitis porque ahora mismo tenemos circulando todos los virus, aunque la mayoría de los niños ingresados, el 80%, son VRS (el virus de la bronquiolitis) positivos. Apenas hay niños con Covid ingresados y los que lo hacen por gripe son porque tienen además VRS. El único que provoca hospitalización ahora mismo es la bronquiolitis porque los otros dos cuadros no suelen dar dificultad respiratoria en los niños y no provocan ingresos” .

LA TORMENTA PERFECTA

La epidemia de bronquiolitis se considera la deuda inmunológica que tenemos que pagar después años de protección contra la pandemia del coronavirus y un sistema inmunológico más débil.

Por ese motivo, la mayoría de los centros hospitalarios han puesto en marcha un plan de contingencia que incluye activar más camas o contar con más profesionales.

La situación hospitalaria se ha convertido en la tormenta perfecta porque incluye casos de la gripe adelantada y el aumento de casos de Covid. Afecta, sobre todo, a la Comunidad de Valencia seguido de Cataluña, Asturias, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia.

Solo las islas Baleares se libran a esta hora de este aumento de casos. La hospitalización ha duplicado la del año pasado y también la incidencia. En el caso de los menores de 4 años, la incidencia llega los 3.978,7 casos por 100.000 habitantes y la hospitalización es alta (98,5 casos por 100.000 habitantes) y está saturando los hospitales como el de La Paz en Valencia

Los centros hospitalarios tienen previsto un plan de actuación si se produjera un aumento de casos, como activar más camas o contar con más profesionales.