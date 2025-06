El PP exige a Sánchez un pleno urgente para dar las explicaciones "que todavía no ha dado"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido este lunes al presidente Pedro Sánchez que comparezca con inmediatez en el Congreso en un pleno monográfico para dar "las explicaciones que todavía no ha dado" sobre el caso de presunta corrupción que ha causado la dimisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En una rueda de prensa, unos minutos después de la intervención de Sánchez, Sémper ha dicho que lo que debe hacer el presidente del Gobierno es comparecer "con inmediatez" y "no cuando la agenda lo permita" en el Congreso de los Diputados, y no para una sesión de control sino en un pleno monográfico para "dar las explicaciones que todavía no ha dado".

Si Sánchez no comparece ya en el Congreso, esta misma semana, mañana en la junta de portavoces, el grupo popular va a pedir que se someta a votación su comparecencia urgente este mismo miércoles, ha detallado el portavoz popular.

Sémper ha criticado duramente la intervención de un presidente que "ha perdido cualquier tipo de conexión con la realidad" y que ha estado llena de "momentos delirantes".

Entre otros asuntos se ha referido al anuncio de Sánchez de que se abrirá una comisión de investigación en el Congreso, cuando ya hay una en el Senado. Es "otra de las bromas de mal gusto que el presidente del Gobierno ha querido hoy compartir con los españoles", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que el PP, con mayoría en el Senado, llame a Sánchez a declarar a la comisión sobre el caso Koldo en la Cámara Alta, Sémper ha afirmado que todavía no lo han decidido y que la "indignación" que siente el PP no va a opacar "la serenidad" que tienen que tener a la hora de presentar iniciativas y de llamar a comparecer en las diferentes comisiones de investigación que están en marcha.

Y es que en el PP, ha insistido, están convencidos de que queda mucho por salir y de que lo conocido hasta hoy es "la punta del iceberg" de la investigación judicial en torno al presidente del Gobierno, a su familia, a su partido y al Gobierno en general.

"Nosotros aspiramos a que anuncie la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas elecciones", ha añadido el portavoz popular, quien ha vuelto a descartar la posibilidad de la moción de censura para no darle un "balón de oxígeno" al Gobierno.

Sémper ha criticado que Sánchez se haya dedicado en la comparecencia a "insultar a todo el mundo, especial y singularmente al Partido Popular", además de a "la inteligencia de los españoles" y a su propio partido.

El portavoz del PP también ha criticado el hecho de que Cerdán haya tardado varios días en entregar su acta de diputado y perder así el aforamiento, unos días que ha podido utilizar para "destruir pruebas".