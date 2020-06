El portavoz de FACUA ataca a Abascal y a su abuela y le recuerdan un vídeo de Iglesias en el 'súper'

En las últimas horas, un contenido multimedia lanzado por Vox ha gozado de cierto eco en las redes sociales. Se trata de una charla entre el líder de la formación, Santiago Abascal, y su abuela materna, de 91 años y natural de Galicia. El vídeo ha servido para iniciar, de alguna manera, la campaña del partido de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio. Estas, como es bien sabido, se celebrarán tanto en tierras gallegas como en el País Vasco.

La conversación entre Abascal y su 'abueliña'

El primer ‘dardo’ se lo lanza la abueliña cuando Abascal le comenta “que dice Feijóo que los de Vox no tenemos nada que hacer en Galicia, ni nada que ver con Galicia, que no pintamos nada allí”, a lo que ella le responde contundentemente “ese está loco”.

La abueliña, con su acento gallego, asegura que “mis raíces son profundamente gallegas, de la tierra del Sil. De allí, que creo que es ese señor, Feijóo”, al que le dice “que no presuma de gallego, porque tienes que presumir tú más”, en relación a su nieto Abascal.

“Que no me diga ese señor (Feijóo) que no somos de aquí, Somos de aquí aunque estemos fuera”, apuntilla la abuela de Abascal, al tiempo que asegura que con tan sólo 8 meses llevó a su nieto a Galicia, mostrándose en todo momento tremendamente orgullosa de sus raíces gallegas.

�� Conversación de @Santi_ABASCAL con su abueliña de 91 años: "Galicia tiene que perder el miedo" ������https://t.co/8Idxtve0X7



⚠️ Activa los subtítulos pic.twitter.com/qAqFW1mZ6C — vox_es ���� (@vox_es) June 12, 2020

En un momento de la conversación, el presidente de Vox le pregunta por el hecho de que algunos pretendan imponer el gallego como lengua única en la comunidad dejando atrás el castellano, a lo que su abuela le responde de manera contundente que “el español también hay que saberlo hablar”, indicándole que “el gallego vale para aquí como para allí el vasco. El español es mundial”.

Pero el comentario más curioso de este vídeo, que dura seis minutos y medio, es cuando la 'abueliña' asevera firmemente que “el gallego que habla Feijóo ya lo tengo oído, mete más castellano que gallego”.

La opinión de Rubén Sánchez sobre Abascal y su abuela

Entre las numerosas reacciones que ha generado el vídeo de Abascal con su abuela en Twitter, hay una que ha llamado la atención. Se trata de un comentario de Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de FACUA (Consumidores en Acción). Que, además, se le ha vuelto en contra.

Sin mascarilla junto a una anciana. Aunque parezca imposible, siempre logra superarse. pic.twitter.com/zekiy5fGle — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 12, 2020

“Sin mascarilla junto a una anciana. Aunque parezca imposible, siempre logra superarse”, escribió Sánchez hace unas horas en la red social de los 140 caracteres. No ha sido hasta este sábado cuando algunos tuiteros han encontrado una noticia, precisamente de COPE, que desmonta por completo el argumento del también periodista.

Se trata de una crítica que Sánchez realizó a finales de abril. Iba dirigida a aquellos que arremetieron contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por acudir a un supermercado sin mascarilla. Pero, sobre todo, a una vieja conocida de la clase política española: Rosa Díez.

Cuando Rubén Sánchez defendió a Pablo Iglesias por no llevar mascarilla

Díez criticó un vídeo, que se volvió viral, y en el que el vicepresidente del Gobierno de España y secretario General de la Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aparecía comprando en un supermercado “sin mascarilla, sin guantes y con escolta”.

La exdiputada calificó la actitud de Iglesias como “todo un ejemplo del nivel de este Gobierno que no sabe ni lo que es la vergüenza”.

Rubén Sánchez no dudó en salir a la palestra para defender al vicepresidente del Ejecutivo de Sánchez, señalando que “Iglesias sí lleva guantes”, algo que, como se observa en el vídeo es cierto, aunque no son guantes propios sino que se trata de los guantes que facilita el comercio a los clientes al entrar, como hacen todos los supermercados, y que son los que normalmente nos encontramos en la zona de frutas y verduras.

"Hijo de la gran puta, rojo de mierda". La demente Rosa Díez sigue sembrado el odio con otro bulo de la ultraderecha que se desmonta en el mismo vídeo. En él Iglesias sí lleva guantes. Y no, a día de hoy no es obligatorio usar mascarilla para hacer la compra. pic.twitter.com/74NBERUaRs — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 26, 2020

Mientras, y como señala Rosa Díez, Iglesias sí se puede ver claramente acompañado, a una distancia prudencial, por un “escolta”, algo lógico si se tiene en cuenta el cargo que ocupa y “sin máscarilla”, algo que el portavoz de FACUA defendió al señalar que “a día de hoy no es obligatorio usar mascarilla para hacer la compra”.

Pero la exdiputada Rosa Díez no fue la única que se llevó las críticas de Rubén Sánchez entonces, puesto que éste tuvo también para la persona que grabó el vídeo con el vicepresidente comprando en el súper sin mascarilla ni guantes propios.

Un vicepresidente del Gobierno haciendo cola en el supermercado, como todo el mundo. Un fascista lo graba para difundir el vídeo con su 'heroicidad' de llamarlo entre dientes "hijo de la gran puta, rojo de mierda". Y aún creen que son ellos los patriotas.pic.twitter.com/9jQEMcHInf — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 26, 2020

Sánchez no dudó en acusar de “fascista” al autor de la grabación, al tiempo que volvió a defender a Pablo Iglesias, señalando que es “un vicepresidente del Gobierno haciendo cola en el supermercado, como todo el mundo”.