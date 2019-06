¿Por qué el expresidente González lleva siempre gafas oscuras?

La última reunión del Patronato del Real Instituto Elcano de este 18 de junio nos ha dejado imágenes cargadas de un gran significado y simbolismo.

Ver al Rey, Felipe VI, un día antes de que se cumpliera su quinto aniversario en el trono de España, rodeado de todos los expresidentes del Gobierno vivos y en una gran armonía (aunque ahora la destripamos porque entre ellos amistad, amistad,... digamos que no hay), es alentador en momentos de turbulencias y aguas revueltas como se viven en Cataluña.

Imágenes de armonía, sí, aunque se ve a la legua que Aznar y Rajoy ni se soportan ni se aguantan, ¡cómo para hablar! Tan escaso es el feeling que cuando González, Rajoy y Zapatero charlaban animadamente junto a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles y el ministro de Cultura y Deportes, también en funciones, José Guirao, mientras llegaba don Felipe, Aznar se mantenía aparte en amena conversación con otro miembro del Patronato de Elcano.

Imágenes que también resaltan que José María Aznar y Felipe González coinciden en más cosas que hace años y tienen temas de conversación que incluso les arrancan sonrisas y se ve que son sinceras; algo que también ocurre entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy que coinciden en muchos actos, últimamente, y dejan ver y oír, alto y claro, que tienen diferencias, pero también muchos puntos en común.

El Rey Felipe VI preside la reunión del Patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos en Madrid

¿Algún detalle qué destacar de la fotografía que ven aquí arriba? Llama la atención que el expresidente González lleve gafas de sol muy oscuras, también el expresidente Rajoy lleva gafas, pero son gafas graduadas normales.

¿Por qué Felipe González suele aparecer en actos públicos con estas gafas de sol que no se quita? No tiene mayor secreto. Las gafas, aunque de sol, son graduadas. Felipe González lleva gafas desde hace muchos años y siempre ha aparecido con ellas en público y siempre ha llevado gafas de sol graduadas en actos al aire libre como demuestran las siguientes imágenes:

González pasa revista a las tropas que le rinden honores en Brasil en 1992

En 1992, siendo presidente del Gobierno de España, Felipe González pasa revista a las tropas que le rendían honores a su llegada a Brasil de visita oficial.

El expresidente del Gobierno español Felipe González, durante la inauguración del Jardín Gabriel García Márquez de la Casa de América, acto al que también ha asistido el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo. EFE

En 2015, durante la inauguración del Jardín Gabriel García Márquez en la Casa de América de Madrid ya llevaba el mismo modelo de gafa de sol graduada que las que le vimos ayer en la reunión del Patronato del Real Instituto Elcano.

El expresidente, Felipe Gonzalez, durante la conferencia en la sede de los empresarios de Andalucia (CEA). EFE

Lo normal es ver al expresidente con gafas, como durante esta conferencia, o dando un discurso oficial como en esta ocasión en Japón en 1991.

Felipe González en un acto durante una visita oficial a Japón en 1991

Por si alguien alberga dudas de si tiene algún problema en la vista, un amigo del expresidente González, compañero de partido con el que compartió victorias e incluso servicio militar, cuando en España teníamos mili, me aseguraba esta misma mañana que "Felipe siempre ha llevado gafas y gafas de sol. No le pasa nada". Tal es así que antes de entrar al edificio de la Quinta del Pardo donde se celebró la reunión del Patronato de Elcano este pasado martes, se quitaba las gafas (seguramente para ponerse las graduadas normales en el interior).

Felipe González sin gafas momentos antes de entrar en el Palacio de la Quinta del Pardo

No, no le pasa nada en la vista a Felipe González, vamos nada que una gafas graduadas no puedan solucionar, gafas graduadas incluso de sol.