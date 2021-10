Pontón liderará el BNG para asumir el "reto" de ganar la Xunta: "Hubiese sido un error mayúsculo no hacer un alto"

La líder del Bloque encabezará una candidatura interna para el nuevo tiempo: de la "resistencia, a reorganización y despegue"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que encabezará una candidatura interna para seguir al frente del Bloque con el "reto" de ganar la Xunta en 2024, porque "por primera vez", ha proclamado, la formación nacionalista está en "condiciones de disputar la hegemonía al PP". "Hubiese sido un error mayúsculo y un lastre para el reto que tenemos por delante no hacer un alto en el camino", ha proclamado, antes de asegurar: "Seguir como si nada, simplemente no era una opción".

Pontón escogió un hotel compostelano para comunicar su decisión, que anunció como una reflexión personal tras casi dos meses de consultas, con militancia y colectivos sociales. De hecho, el acto ha estado marcado por la ausencia de dirigentes o militancia y ha constituido una intervención, no muy extensa, en la que ha desgranado los retos de futuro del BNG y explicado las razones de su reflexión, algo que tiene que ver con su "forma" de ser, más allá de las "lecturas" que se hayan hecho del gesto.

"Doy por finalizado (el proceso de reflexión) trasladando mi decisión de encabezar la candidatura que el Consello Nacional presentará ante la militancia. Lo hago con toda la convicción e ilusión de comprobar que hay una amplia mayoría que comparte este objetivo y el reto de trabajar para disputarle la hegemonía al PP", comunicó, su decisión, Pontón.

La líder nacionalista ha recordado que su candidatura pasa por el refrendo de la asamblea nacional. "Si así lo decide la militancia, seguiré siendo la portavoz nacional con el objetivo de sumar a ese gran reto colectivo", ha emplazado, en su discurso, en la que ha concluido: "Soy de las que pienso que la política no va solo de tener razón, sino en construir un proyecto ganador, y eso solo es posible si la ciudadanía te da la razón. Y eso es lo que colectivamente queremos lograr en el BNG: construir un proyecto ganador y liderar el Gobierno de Galicia".

Pontón ha apuntado la nueva situación que se abre tras pasar de la "resistencia, a la reorganización" y, ahora, el periodo de "despegue". "Estamos en una nueva etapa en el que el proyecto del BNG tiene que llegar a la mayoría social, convertir el BNG en una fuerza mayoritaria, disputando la hegemonía al PP", ha defendido en su intervención, en la que ha advertido de que el objetivo "vas mucho más allá de conseguir un puñado más de escaños".

"EL RETO"

"El reto es liderar Galicia, porque hoy lideramos la oposición, pero en 2024 queremos liderar el Gobierno del país y construir, entre todos, esa otra Galicia posible", ha apuntado.

La líder nacionalista ha reconocido que "no es habitual que alguien se cuestione su idoneidad para seguir al frente de una organización tras obtener el mejor resultado electoral". Lo ha desvinculado absolutamente de su vida personal privada, al ser preguntada por ello, algo que no vería cuestionado, cree, si no fuese una mujer, y ha asegurado que ella no ve como un "sacrificio" personal el reto que tiene por delante.

Pontón, que volvió a incidir que su manera de entender la vida pasa por "no dar nada por sentado y huir de caminos trillados", ha señalado que, a lo largo de estos meses, "fueron muchas las personas" con las que ha hablado, entre compañeros con responsabilidad orgánica y política, militantes de base, personas a pie de calle en los ayuntamientos, y también con personas que no militan en el BNG, desde el tejido asociativo, vecinal, sindical, de empresa, del mundo de la cultura, activistas, del ámbito feminista y juvenil.

CANDIDATURA

Los últimos días de este periodo de reflexión interna, que arrancó hace aproximadamente dos meses, los ha dedicado a abordar la configuración de una candidatura, que será apoyada por el Consello Nacional --máximo de órgano de decisión entre asambleas-- este sábado. Será una semana antes del plenario de la XVII Asemblea Nacional en la que Pontón busca salir con un liderazgo reforzado, el cual obtuvo en julio de 2020 en las urnas el refrendo como segunda fuerza política, con 19 diputados en la Cámara gallega.

Sobre esta candidatura no ha querido avanzar nombres concretos, más allá de que ha apuntado que la idea es conformar un equipo para afrontar el gobierno en San Caetano, tras "liderar" la oposición. No en vano, los documentos políticos para la asamblea recogen por primera vez de forma explícita esa voluntad de liderar San Caetano.

LOS RETOS QUE PLANTEA

Pontón ha fijado los retos "importantes" que tiene la formación por delante: "seguir fortaleciendo la organización y ensanchar la base social; seguir avanzando en las elecciones municipales; aumentar la representación en las Cortes del Estado; y "sentar las bases sólidas trabajando a lo largo de los tres años para el gran reto: presidir el Gobierno de Galicia en 2024".

"Una nueva etapa en la que el proyecto del BNG tiene que llegar a la mayoría social. Es el objetivo y la aspiración en esta nueva etapa: convertir al BNG en una fuerza mayoritaria disputándole la hegemonía al PP", ha apuntado, por eso, dijo, la obligación de una fuerza política "seria y de sus dirigentes es leer bien el momento actual y acertar para seguir ganando la confianza de más gallego".

EL CAMBIO DE CICLO

Ana Pontón (Chorente-Sarria, 1977), asumió las riendas del BNG por primera vez en febrero de 2016, en el peor momento electoral y en medio de la emergencia de las mareas, tras las escisiones sufridas en el seno de la formación frentista a raíz de la asamblea de Amio. En la primera cita electoral, el BNG, bajo su liderazgo, logró mantener grupo parlamentario en la Cámara gallega en contra de todas las encuestas que auguraban casi su práctica desaparición del hemiciclo, un hito que los suyos atribuyeron a una "magnífica" intervención en el debate electoral de la CRTVG durante la campaña de ese año.

En los últimos cuatro años, Pontón forjó su imagen en una estrategia poco común hasta ahora en la formación nacionalista, ya que su liderazgo personal, que internamente no se discute, sí supone algunas contradicciones con la relación asamblearia de la formación, que hasta la llegada de Pontón a la portavocía nacional no había sido liderada por una militante de la UPG --la fuerza tradicionalmente hegemónica--.