El polémico tuit de C. Tangana sobre el procés que ha levantado ampollas

C. Tangana y la polémica se llevan bien: la actuación en Operación Triunfo que terminó sin despedida alguna, la cancelación de su concierto en Bilbao por las letras “machistas” de sus canciones, el contenido de los susodichos temas por sí solo, sus mensajes en redes sociales… No es de extrañar que el rapero madrileño haya decidido opinar sobre el procés este jueves, a través de un tuit que se ha hecho viral de forma vertiginosa. ¿Por qué? Una vez más, por su tono polémico.

“Todo esto empezó porque querían votar y no les dejasteis”, escribió C. Tangana. En cuestión de minutos, su mensaje acumulaba más de 13.000 RT y 38.000 Me gusta. Las interacciones, por supuesto, también resultaban cuantiosas.

“Otro que se cree que la democracia es votar cualquier cosa, de cualquier manera, y por encima de todo. Otro perma-adolescente”, le respondía un usuario. “Estamos apañaos. Menuda tesis acabas de desplegar para explicar el problema. Así nos va”, decía otro. “¿Cómo que no?”, seguía un tercero, y adjuntaba un pantallazo con una noticia en la que se podía leer "La independencia se impone con un 81% de los más de 2,3 millones de votos".

“No les dejamos. En plural. Es lo que tiene la ley, que es de todos y para todos”, era otra de las respuestas. “Empieza cuando te adoctrinan durante tu infancia en el odio y rechazo al resto de tu país”, se mencionaba también en el TL de Tangana. Había un tuitero que iba incluso más lejos que los anteriores: “Pillo sitio para cuando te veten de actuar en algún lado de Cataluña”.

Otros, no obstante, apoyaban a Tangana. “Empezó un poco antes, con el tijeretazo al Estatut, pero me vale”, se aplaudía desde una cuenta. “Detrás de los contenedores quemándose nadie quiere ver el verdadero problema. Gracias”, agradecía otra usuaria.

Eso sí, entre todas las respuestas al tuit original se impuso el pensamiento contrario al de Tangana. Con mensajes como el siguiente: “Todo esto empezó porque unos políticos de una comunidad autónoma estaban robando y para desviar la atención lo más simple para mentes más simples aún fue lo de la andapandansia”.