"¿Nos tratáis como a gilipollas?": simpatizantes de Podemos reniegan de la última idea del partido

A dos días de que terminaran las votaciones para las primarias de Podemos, los militantes del partido morado recibieron una carta que simula estar escrita por el expresidente Aznar.

La misiva no aclara expresamente quién es el autor real del texto ni si se trata de una iniciativa de la dirección del partido.

Podemos pone en boca de Aznar una petición a los militantes para que no participen en las primarias que el partido de Pablo Iglesias celebraba para ratificarle como candidato a La Moncloa y elegir al resto de candidatos al Congreso y al Senado.

Lo hace, dice en el escrito el falso Aznar, "desde la confianza" que tiene "en que debajo de esa capa de mentiras populistas hay españoles de bien deseando salir".

La idea del partido morado no le ha quedado clara a sus propios simpatizantes

Algún dirigente de @ahorapodemos me puede aclarar si esa carta de Aznar a los militantes de Podemos es cierta o no ...??? Porque de ser cierta, lo de Aznar ya sería para encerrar, pero si no es cierto y enviáis cartas sin concretar que es “un supuesto” me parecería muy mal