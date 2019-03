Podemos pide quitar subvenciones a los entes públicos que en cuatro años no sean paritarios, como la RAE o el CGPJ

Podemos incluirá en su programa electoral de las elecciones generales del 28 de abril una propuesta para hacer obligatoria la paridad en los órganos de dirección de las instituciones y entes públicos, o que dependan de financiación pública, en un máximo de cuatro años, que conlleva la retirada de subvenciones en caso de incumplimiento.

Así lo han anunciado los coportavoces de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera y Pablo Echenique, en la rueda de prensa que han ofrecido en la sede del partido morado tras la reunión semanal de la dirección de campaña para las generales.

HACER OBLIGATORIAS LAS RECOMENDACIONES

En concreto, Vera ha explicado que su medida pasa por hacer obligatorias las "recomendaciones" que ya se incluyen en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en dar un plazo de cuatro años para su cumplimiento.

"Ahora no se están cumpliendo porque son recomendaciones y las cuestiones de la paridad no se toman muy en serio", ha señalado Vera, tras poner de ejemplo de incumplimientos, a la Real Academia Española de la Lengua(RAE), con "solamente 8 puestos femeninos de un total de 46 en sus sillones de decisión", el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el caso de los incumplimientos que perduren pasado ese plazo de cuatro años, Echenique ha avanzado que su propuesta planteará que esos organismos "dejen de recibir dinero público". "Porque España es un país feminista" y las instituciones tienen que estar a la altura de lo que es nuestro país", ha explicado.

"La RAE, que recibe 1,6 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado que no se sabe muy bien de dónde salen, digo yo que si no fueran capaces de cumplir un una obligación como la paridad, entonces habría que plantearse si esas subvenciones se las merece o no", ha enfatizado Vera.

Podemos ha querido poner sobre la mesa esta medida precisamente esta semana, con motivo del día la mujer que se celebrará el viernes 8 de marzo, para reivindicar el "país feminista" que defenderán en las elecciones generales del 28 de abril, frente a los que quiere "volver al pasado", en referencia PP, Ciudadanos y Vox.

"Se trata de una propuesta de cara a las elecciones generales que busca reclamar la paridad no como una recomendación sino como una obligación que tiene recoger el sentir feminista, mediante el cual las mueres decimos que tenemos que tener presencia en los espacios de toma de decisiones", ha asegurado Vera.