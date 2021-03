¿Cuál es la postura de Podemos sobre las manifestaciones del próximo 8-M?

El coronavirus vive días más calmados en España tras un inicio de 2021 marcado por la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, la mejoría de la incidencia de la enfermedad que tiene en vilo al mundo no quiere decir que haya que bajar la guardia. Y menos cuando cada vez está más cerca lo que bien pudo ser un momento crítico, justo antes del confinamiento duro de 2020, hace un año: el 8-M y las manifestaciones feministas que acarrea consigo.

Todo apunta a que la nueva edición del Día Internacional de la Mujer estará tan poco exenta de polémica como la que tuvo lugar 12 meses atrás. Al menos, es lo que se deduce de la disparidad de criterios con la que parece afrontarse la cita.

Por un lado, la prudencia esgrimida desde el Gobierno y el Ministerio de Sanidad: la titular de este último, Carolina Darias, llegó a afirmar que “no ha lugar” a la celebración vía manifestación del 8-M “por coherencia” y “responsabilidad”. Por otro, la permisividad de la Delegación de Gobierno de Madrid, que a día de hoy va a permitir concentraciones de hasta 500 personas en esa fecha.

La polémica ha llevado a que muchas miradas se fijen en los representantes del partido político nacional que más implicado se muestra con el feminismo: Unidas Podemos. ¿Cómo actuarán el 8-M? En la formación morada tampoco hay una opinión única sobre cómo debe celebrarse la efeméride en tiempos de la covid-19. Aunque, a tenor de las siguientes declaraciones, parece que hay una tendencia claramente ganadora.

Irene Montero

La ministra de Igualdad ha sido muy clara al respecto este miércoles: “El Gobierno ya hemos dicho que no va a asistir” (al 8-M). Ni siquiera se plantea cierta representación oficial en manifestaciones que cumplan con las medidas de seguridad derivadas del virus. En una entrevista en La Hora de la 1 (TVE), Montero también ha querido “alzar la voz en favor de que no se criminalice” el feminismo. Algo de lo que acusa, “desde hace un año”, a “la derecha y la extrema derecha”.

��Irene Montero (@IreneMontero), ministra de Igualdad (@IgualdadGob) sobre 8M: “Ya hemos dicho que como Gobierno no vamos a asistir pero ese no es el debate. [...] Conmigo no van a contar para hacerle el juego a la extrema derecha”

Pablo Echenique

A pesar de lo esgrimido por Irene Montero, el portavoz de Podemos en el Congreso se expresó en términos radicalmente opuestos. “Unidas Podemos acudirá a las manifestaciones del 8 de marzo si las hay. La decisión de convocarlas o no está en manos de las asociaciones feministas”, expuso Echenique el 25 de febrero.

Él mismo calificó de “recomendación” la llamada a la prudencia de Carolina Darias, y pidió ser “menos taxativos” con el derecho a la manifestación. “Sobre las manifestaciones de la hostelería no hay debate, pero sobre el 8 de marzo cuestionamos que las mujeres puedan salir a la calle”, criticó también un Echenique que considera que el 8-M lleva “estigmatizado” desde 2020.

Ione Belarra

Pablo Iglesias no se ha pronunciado sobre el próximo 8-M. Sin embargo, sí lo ha hecho una de sus personas de máxima confianza: la secretaria de Estado de la Agenda 2030 de la que se encarga la vicepresidencia segunda del Gobierno.

“Otra vez dicen los jueces que el consentimiento de las mujeres da igual. Otra vez defenderemos en las calles y en las instituciones que sólo sí es sí. Y lo ganaremos, otra vez”, escribió Ione Belarra en Twitter el mismo día en el que Echenique también llamó a salir a la calle el 8-M.

Otra vez dicen los jueces que el consentimiento de las mujeres da igual.



Otra vez defenderemos en las calles y en las instituciones que sólo sí es sí.



Y lo ganaremos, otra vez. — Ione Belarra (@ionebelarra) February 25, 2021

Sofía Castañón

La portavoz adjunta de Podemos también ha abogado por un 8-M que se haga notar. “Reivindico la necesidad de la movilización del 8 de marzo del movimiento feminista. Que además tiene una capacidad para adaptarse a las situaciones (como, por ejemplo, es la de una pandemia) con una creatividad que, de hecho, ha conseguido que el feminismo sea algo hegemónico en nuestro país. Y que, de hecho, a nivel internacional, estén mirando no sólo a Latinoamérica sino también a España en los avances del feminismo”, declaró Castañón el martes.

“Cualquiera puede ver en las redes cómo están buscando maneras para poder reivindicar los derechos de las mujeres este 8 de marzo […] Me preocupa que haya quienes quieran criminalizar esas movilizaciones. Porque las hemos visto con la hostelería, las hemos visto con la cultura. Se han cumplido las normas de seguridad propias del contexto de una pandemia. Se seguirán cumpliendo ahora. Incluso las hemos visto (no sé muy bien qué se reivindicaba) con los 'cayetanos'. Y me sorprende que haya tantísimo foco colocado en otras manifestaciones más”, añadió después.

Para sentenciar: “A veces, cuando se pone el foco, es porque lo que no gusta es lo que se reivindica. No pasa nada: hay un movimiento de placas tectónicas desde hace unos años, y entiendo que haya algunos a los que moverse el suelo bajo los pies y que eso les cueste en los privilegios les inquiete. Pero bueno, el feminismo es imparable y esto es solamente cuestión de avance en derechos y democracia”.