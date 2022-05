El PNV exige saber hasta dónde llega el espionaje político

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha exigido la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje a políticos para "aclarar hasta dónde llega el descontrol en este asunto".



En declaraciones facilitadas por el PNV, Esteban ha considerado que no es "inesperado" que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa, Pedro Sánchez y Margarita Robles, hayan sido infectados por el programa Pegasus porque "nadie tiene la seguridad de que no está siendo espiado".



"Se lo dije la semana pasada a una ministra, que seguramente también la estaban espiando" como a los políticos catalanes y de Bildu, ha comentado.



Ha sostenido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, solo ha dicho que el espionaje es "externo, no de otro país", porque, según Esteban, "no tienen ni idea en estos momentos, podría ser perfectamente de Interior o de algún servicio del Estado".



El portavoz del PNV ha opinado que los espionajes al presidente y la ministra de Defensa, que consideró de "extraordinaria gravedad", "pueden no estar relacionados en absoluto, o puede que sí", con el de los políticos catalanes.



"Puede haber un espionaje generalizado por razones políticas, algo parecido a lo del comisario Villarejo", ha añadido.



Aitor Esteban ha asegurado que no hay un caso más adecuado que éste para crear una comisión de investigación en el Congreso para "poner remedio con las modificaciones legislativas oportunas que aseguren unos controles verdaderos que hoy no existen" y para "identificar a los responsables y entonces exigir las dimisiones correspondientes"