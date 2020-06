De “el único plan es el estado de alarma” al “existen otras herramientas, además del estado de alarma”

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ante todo el país de que "no hay plan B" frente al estado de alarma, una figura que defendió asegurando que "eficaz y necesaria" frente la crisis que había generado la pandemia del coronavirus.

"El único plan es el estado de alarma", aseguró de manera tajante el presidente del Ejecutivo central, justo segundos después de haber anunciado que solicitaría una nueva prórroga al Congreso de los Diputados y cuando desde la oposición ya comenzaban a escucharse muchas voces reticentes a seguir prolongando por más tiempo dicha situación, defendiendo, en contra de la opinión del Gobierno, que existían otras alternativas.

Según insistió Sánchez el estado de alarma, lejos de ser "capricho" o una "excentricidad", había ayudado a permitir el confinamiento de la población y las demás medidas de restricción del movimiento, que permitieron frenar el contagio, al tiempo que asoció dicho estado de alarma a las medidas de apoyo económico frente a la crisis que se adoptaron en aquellos momentos, como los ERTE o las ayudas a los autónomos.

Frente a este discurso, destacan las palabras que ha pronunciado ahora el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien, ante los numerosos rebrotes que están apareciendo en España, después de levantar el confinamiento el pasado 21 de junio, ha señalado que “existen otras herramientas, además del estado de alarma, para decretar el confinamiento”.

“La movilidad no se puede restringir de cualquier manera”, ha asegurado Simón, quien ha manifestado que el Gobierno no tiene capacidad de decretar confinamientos sin estado de alarma, pero ha confirmado que hay “otras herramientas” que pueden permitir a los gobiernos autonómicos tomar decisiones “mucho más definidas”.

Entre estas medidas ha destacado la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública del año 1986, según la cual las comunidades autónomas pueden aplicar el confinamiento, “si se consigue definir un grupo concreto, con unas características concretas y con razones que justifiquen su confinamiento”, asevera Simón.

