El 'pique' entre Ciudadanos y Vox hace peligrar el cambio en Andalucía

Las relaciones entre Ciudadanos y Vox están cada vez más tensas en plenas negociaciones entre la formación naranja y el PP para intentar formar un gobierno del cambio en Andalucía.

La formación de Santi Abascal está dolida por lo que considera un trato despreciativo por parte del partido de Rivera, y así lo han hecho saber en varias ocasiones, amenazando incluso con forzar una repetición de elecciones en Andalucía.

El maltrato de Cs y el desprecio del PP a los 400.000 andaluces de VOX podría abocar a Andalucía a nuevas elecciones. Dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas.

Especialmente han molestado en Vox las repetidas alusiones del candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, al carácter populista de la formación de Abascal, que repetía ayer mismo que "el mensaje de Vox es el mismo que el de la extrema derecha europea", algo que fue respondido por Abascal, curiosamente, aludiendo a la nacionalidad de Manuel Valls:

"El francés de Ciudadanos dice que hay que repetir las elecciones en Andalucía porque Vox tiene la lepra. Está bien, que se lo expliquen a los andaluces, y que sepan que la culpa es de Albert y de su ventrílocuo francés. Nos veremos en las urnas",

El mensaje de Abascal ha sido respondido por el 'ciudadano' Jordi Cañas, que ha comparado la actitud del líder de Vox con la de los independentistas catalanes.

Curiosamente, no es la primera vez que Abascal alude a la nacionalidad de Valls, al que hace un par de meses le dijo que se fuera "a Martinica" (y le llamó Manolo).

Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo @manuelvalls https://t.co/uboFQRJjwz