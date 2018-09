Piden colaboración ciudadana para encontrar a los agresores de un joven en coma desde hace 9 días

La madre de Miguel, se llama María Eugenia y pide colaboración ciudadana para esclarecer que le pasó a su hijo la madrugada de aquel sábado. El chico de 20 años había salido con sus amigos como cualquier otro fin de semana. Sobre las dos de la madrugada salió del local en el que estaban tomando una copa para hablar por teléfono con su novia. No regresó al interior del local.

En torno a las tres de la madrugada era localizado por unos chicos con un golpe en la cabeza. Su móvil estaba cerca del cuerpo. Cuando llegó la asistencia sanitaria, Miguel estaba al borde de la muerte cerebral. Ha tenido que ser operado en dos ocasiones y su estado es muy grave.

Su madre no se explica cuál ha podido ser la causa de la agresión ya que no fue el robo puesto que no le faltaba nada, incluso el móvil estaba cerca del cuerpo. Descartan que se pudiera meter en una pelea. En la zona en la que se cometió la agresión no hay cámaras por lo que la familia pide colaboración a quien pudiera haber visto cómo ocurrió la agresión.