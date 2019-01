La petición de Vox al ministerio de Interior para evitar una "desgracia"

A Santiago Abascal no le sorprende recibir amenazas de muerte pero advierte de que puede producirse una “desgracia” por el “clima verdaderamente peligroso” que se ha instalado en las calles contra Vox.

"Las constantes apelaciones al cordón sanitario, la demonización de Vox presentándonos como un partido nazi y personas peligrosas, las alertas antifascistas contra nosotros lanzadas por Pablo Iglesias... están creando un clima peligroso”. Estas afirmaciones de Santiago Abascal son las razones por las que el líder de Vox ha solicitado protección al ministerio del Interior.

Fuentes de la formación explican que la solicitud se hizo tanto para sus actos como para sus dirigentes, ya que actualmente solo cuentan con la presencia policial habitual que despliegan las delegaciones del Gobierno para todo acto político.

El Ministerio dirigido por Marlaska ha confirmado que está estudiando la petición de Vox cursada el pasado 21 de diciembre para aumentar la protección de sus sedes y dirigentes.

La formación ha denunciado que los ataques han llegado incluso a "pintadas con amenazas de muerte, golpes con un extintor en la cara a un militante o el lanzamiento de cohetes en actos de terrorismo callejero".

Fuentes de Vox cuentan a cope.es que "las continuas agresiones sufridas por miembros de Vox, en las sedes y en los actos que organizamos, aconsejan que no hagamos cierto tipo de exposiciones". Esperan que "el ministerio de Interior se tome más en serio nuestra solicitud de seguridad" para poder seguir manteniendo "todo tipo de encuentros con la prensa. En la situación actual no es posible, nos aconsejan 'seriamente' que no lo hagamos".

"No tenemos miedo" dice un dirigente de Vox a cope.es "pero lo cierto es que la situación no es fácil. Debemos andarnos con cuidado".

La formación liderada por Santiago Abascal estudia la posibilidad de contratar a una empresa de seguridad privada mientras esperan la decisión final del Ministerio del Interior.