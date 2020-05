Pérez-Reverte rompe su silencio y aclara lo que piensa del complejo de la izquierda con la bandera de España

El escritor y periodista, Arturo Pérez-Reverte, ha compartido una reflexión en su cuenta de Twitter sobre la bandera de España y el concepto que tiene la izquierda sobre ella. En los últimos años, hemos podido ver cómo la bandera ha sido atacada en varias manifestaciones organizadas por grupos de izquierda. La bandera constitucional, símbolo del pueblo español que refleja la unidad y el orgullo de ciento de millones de españoles.

La opinión de Pérez-Reverte sobre la bandera de España

En este sentido, en los últimos días Pérez-Reverte ha querido recuperar un tuit publicado el pasado año, en el que se puede ver la insignia nacional, un poco desgastada, navegando por el mar. Junto a esta imagen publicaba el siguiente mensaje: "Deshilachada en cien combates". En base a este mensaje, el pasado sábado el escritor publicaba un nuevo mensaje, muchos más extenso, donde mostraba su punto de vista sobre los ataques que sufre la bandera de España por parte de algunos sectores de la izquierda: "No soy de banderas, pero en el mar llevo ésta desde hace 25 años. O sea, que cuando tiene que estar donde debe estar, está. Ojalá todos lleváramos 25 años haciendo lo mismo. Teniéndola donde debe estar, en vez de insultarla o sacralizarla. A mí no me la roba nadie. Ni me dejo".

No soy de banderas, pero en el mar llevo ésta desde hace 25 años. O sea, que cuando tiene que estar donde debe estar, está. Ojalá todos lleváramos 25 años haciendo lo mismo. Teniéndola donde debe estar, en vez de insultarla o sacralizarla. A mí no me la roba nadie. Ni me dejo. pic.twitter.com/Obdq74vF3B — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 23, 2020

Las otras referencias de Pérez-Reverte a la bandera de España

No es la primera vez que Arturo Pérez-Reverte se refiere la identidad de España: a su historia y a sus símbolos. En este sentido, hace varios en una entrevista con Iñaki Gabilondo en Canal+ también explicó su punto de vista sobre lo que la izquierda ha querido conseguir con este tipo de símbolos: "El franquismo contaminó toda la legítima memoria de España. Cuando llegó la democracia, el principal error de los intelectuales de la izquierda fue que en vez de purgar la historia y la memoria del franquismo y actualizar la bandera de España para las nuevas generaciones decidieron arrinconarla. Muchos hitos de la historia de España, como la Batalla de Flandes o el Descubrimiento de América, suenan a franquismo. En vez de explicar que cada pueblo tiene su historia se borró todo. Las generaciones nuevas han crecido sin tener esas referencias fundamentales para conocer su identidad y por eso cada uno tiene una historia diferente. Por eso creo que esa falta de memoria para entender de dónde venimos es uno de los principales males al que los españoles tenemos que hacer frente".

Lo que pasa hoy con la bandera española se entiende mejor escuchando estas palabras de Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte ) pic.twitter.com/DfQBd1aOlC — Miguel Puga Barba (@MiguelPuga44) May 24, 2020

En noviembre de 2018, Arturo Pérez Reverte publicó en su espacio semanal en ' XLSemanal ' un artículo titulado “Sonarse con las banderas”, publicación que hacía referencia al polémico sketch de Dani Mateo en 'La Sexta', cuando decidió sonarse los mocos con la bandera de España. En palabras de Reverte: “Las miro con un educado escepticismo que no excluye el respeto, no por ellas sino por quienes las respetan, ni disipa el desprecio, no por ellas sino por quienes las usan con vileza. Las miro, en fin, no con equidistancia sino con ecuanimidad, que no es lo mismo; pero nunca se me ocurriría insultarlas”.

