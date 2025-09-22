Pedro Sánchez pide a Israel acabar con Hamás como España lo hizo con ETA: "Sabemos lo que es el terrorismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes desde Nueva York que la respuesta de Israel a los atentados de Hamás debe seguir el ejemplo de la experiencia española frente al terrorismo. Durante su intervención en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, Sánchez ha recordado que España ha convivido con la lacra del terrorismo de ETA durante cuatro décadas y ha sufrido el zarpazo del yihadismo en los atentados del 11-M en Madrid. “Sabemos lo que es el terrorismo y cómo se acaba”, ha sentenciado, resumiendo la postura que, a su juicio, debería adoptar la comunidad internacional.

La fórmula del éxito, según ha detallado el presidente, consiste en una estrategia de tres pilares: seguridad, Justicia y diplomacia. Sin embargo, a juicio de Sánchez, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no está aplicando la receta completa. “Israel está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos: no hay Justicia en la respuesta que se está dando, y tampoco hay diplomacia”, ha criticado con dureza.

Un llamamiento para detener la matanza

Sánchez ha insistido en que el enfoque bélico es un error conceptual y estratégico. “Ese es el error, en este caso no hablamos de guerra, hablamos de la lucha contra el terrorismo”, ha defendido. En este sentido, ha cuestionado si la ofensiva ha mejorado la situación para el país hebreo, justo cuando se acercan dos años de los ataques de Hamás. “¿Es Israel hoy en día un país más seguro? No, está más aislado y vive más inseguridad”, ha respondido él mismo.

Posteriormente, en una conferencia en la ONU sobre la solución de los dos Estados, el jefe del Ejecutivo español ha elevado el tono y ha reclamado a la comunidad internacional que actúe de inmediato para detener lo que ha calificado de “genocidio” en Gaza. “En nombre de la razón, en nombre del Derecho Internacional, en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya”, ha clamado ante otros líderes mundiales.

Durante este foro, que ha contado con el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el reconocimiento de Palestina, Sánchez ha puesto sobre la mesa dos propuestas concretas. La primera es que Palestina sea reconocida como miembro de pleno derecho de la ONU. La segunda, la adopción de medidas urgentes “para frenar la barbarie y hacer posible la paz”, haciendo un llamamiento especial al papel crucial que “puede y debe hacer” Europa en esta crisis.