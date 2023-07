Pedro Sánchez prevé que el Rey le designe como candidato a la presidencia del Gobierno en septiembre

En el contexto político post electoral, se aproximan meses densos. El relato de las líneas rojas confía en que Pedro Sánchez seguirá en la Moncloa. El entorno presidencial prevé que el Rey le designe candidato en el mes de septiembre.

Sánchez cuenta con Sumar y además tiene seguro a sus socios de siempre, pero necesita el apoyo de Junts para poder gobernar. Sin embargo, Sánchez confía en su capacidad de convencer al partido de Puigdemont y de rebajar los requisitos por mucho que se hagan de rogar.

Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, ha explicado que desde Moncloa "creen que las divisiones internas en los independentistas operarán a su favor al concluir que no pueden presentarse en Cataluña, abriendo la puerta a la derecha en una repetición electoral".

Por otra parte, en el Partido Popular confían en que se pueda convencer de pactar al PNV para realizar la posible investidura de Feijóo. El candidato popular ha insistido en su intención de formar gobierno y evitar el bloqueo a toda costa.

El Rey y Sánchez mantendrán su despacho veraniego en la Zarzuela

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no seguirán en el tradicional despacho de verano del Palacio de Marivent de Palma. En su lugar, las reuniones entre ambos se concretarán en el Palacio de la Zarzuela como hacen habitualmente, en una fecha por confirmar.



La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha informado de que el despacho no tendrá carácter extraordinario, sino que el rey y Sánchez se verán "de forma ordinaria como viene siendo habitual" una vez que el Gobierno ha pasado a estar en funciones tras las elecciones generales del pasado domingo.



Lo mismo pasó en agosto de 2016, cuando el monarca se desplazó de Palma a Madrid para verse en la Zarzuela con Rajoy, por entonces también presidente en funciones.



Rodríguez no ha concretado cuándo tendrá lugar el despacho previo al parón de las vacaciones.



Felipe VI tiene previsto viajar mañana a Palma, donde se verá el jueves con las principales autoridades de Baleares.

Borràs advierte al PSOE de que Junts "no rebajará" sus condiciones para una investidura

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha advertido al PSOE de que su partido "no rebajará" sus condiciones para una investidura de Pedro Sánchez, que pasan por autodeterminación y amnistía, y ha instado a ERC a "unir fuerzas" en el Congreso de los Diputados, a través de un grupo independentista conjunto.



La dirigente ha puesto en valor las prioridades del partido, que pasan por recuperar una "dirección estratégica" del independentismo y "unidad en el frente de Madrid", como también una mesa de negociación con el Estado que aborde una "amnistía y la autodeterminación" de Cataluña.