Pedro Sánchez da explicaciones por la corrupción que cerca su Gobierno y al PSOE en el Congreso

Este miércoles 9 de julio de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso de los Diputados en una sesión decisiva marcada por la presión política, el desgaste institucional y las sombras de corrupción que acechan a su entorno y al propio PSOE. La intervención arranca a las 9:00 de la mañana y se produce en medio de un clima de máxima tensión, con el Ejecutivo intentando tomar la iniciativa para frenar el deterioro de su imagen pública.

Tal y como ha contado en COPE el jefe de Política, Ricardo Rodríguez, en La Moncloa son conscientes de que el presidente “se la juega en el Congreso” y han elevado la cita a la categoría de “trascendental”. El objetivo: contener la imagen de “cuestionamiento y debilidad en la sala de máquinas” en plena tormenta política. El Gobierno confía en que el anuncio de un paquete de medidas anticorrupción sirva como cortafuegos y convenza tanto a los socios parlamentarios como a la opinión pública.

En este sentido, Rodríguez ha adelantado que Sánchez presentará un paquete legislativo que afectará a partidos, instituciones y empresas, “recoge todo lo posible, admiten las demandas de los socios”. Todo está pensado para contentar al bloque de investidura, con guiños explícitos a las propuestas de Sumar y otras formaciones. “Va a ser un paquete importante”, ha afirmado la ministra portavoz Pilar Alegría, quien ha subrayado que se trata de “medidas contundentes” en respuesta a los escándalos recientes.

Yolanda Díaz agita a su plataforma

Una de las imágenes más esperadas de la jornada será la intervención de Yolanda Díaz, que ha decidido asumir personalmente la réplica a Sánchez, una decisión que ha generado recelo dentro de Sumar. El gesto ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra para reforzar su visibilidad y liderazgo, pese a que puede tensar aún más la convivencia interna en la plataforma.

Alamy Stock Photo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, asiste durante el pleno del Congreso de los Diputados

El Ejecutivo ha intentado blindarse ante nuevas críticas anunciando la puesta en marcha de un curso obligatorio contra el acoso y el machismo en todo el complejo presidencial de La Moncloa, a partir de septiembre. Esta medida llega tras el cese de Paco Salazar, hasta ahora responsable de Coordinación Institucional del presidente, salpicado por informaciones relacionadas con presuntas actitudes inapropiadas hacia mujeres del entorno laboral. “Se ha llevado ya su cese al Consejo. No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos”, defendió Pilar Alegría, alegando que no había llegado “ninguna denuncia”.

Feijóo exige elecciones

Desde la oposición, la expectativa es mínima. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que lo único que espera del presidente es la convocatoria de elecciones generales. Tanto PP como Vox consideran que la comparecencia se reducirá a “mentiras y propaganda”, sin consecuencias reales ni explicaciones convincentes sobre la gestión del Gobierno en materia de corrupción.

La sesión de este 9 de julio está diseñada con un esquema habitual: tras la intervención inicial de Pedro Sánchez, sin límite de tiempo, cada grupo parlamentario contará con diez minutos para responder, en orden de mayor a menor representación, cerrando el turno el Grupo Socialista. Después, Sánchez podrá replicar y se abrirá un segundo turno de cinco minutos por grupo antes de que el presidente cierre definitivamente el debate.

Alamy Stock Photo El primer ministro español, Pedro Sánchez (izq.), y María Jesús Montero (der.), ministra de Hacienda y Función Pública, son vistos en el Congreso de los Diputados de España.

La cita no solo pone a prueba al presidente del Gobierno, sino a toda la coalición de investidura, en un momento en el que las grietas internas y el desgaste institucional obligan a Sánchez a realizar un complicado ejercicio de equilibrio político.