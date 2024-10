Pedro Sánchez, a los ciudadanos afectados por la DANA: "Nadie ponga en peligro su vida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en Moncloa para hacer una declaración institucional tras la reunión del Comité de Crisis en el que se ha analizado la terrible situación creada en gran parte del país, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Castilla- La Mancha por la DANA que ya ha dejado 52 muertos, entre ellos cuatro niños.

Sánchez ha comenzado su declaración trasladando "toda nuestra solidaridad y nuestro afecto a las personas afectadas y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos. Las administraciones públicas estamos trabajando conjuntamente para ayudar a todos los afectados, no os vamos a dejar solos".

"Os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado, si es necesario con fondos de la Unión Europea, vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes", ha prometido el jefe del Ejecutivo.

También ha agradecido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a todos los servicios de emergencias su labor para ayudar a los afectados, "agradecer a los servidores públicos toda la labor que hacen, son nuestro mejor baluarte contra la adversidad, bomberos, UME, todos los movimientos ciudadanos que se están volcando en ayudar a sus vecinos".

Sánchez ha asegurado que el Comité de Crisis va a seguir trabajando con los presidentes autonómicos y los alcaldes y alcaldesas, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "me gustaría pedir a los ciudadanos que no bajen la guardia, la DANA sigue causando estragos, no podemos dar por terminado este episodio sigue habiendo alertas amarillas. Pido a quienes residen en esas zonas que extremen las precauciones que no salgan a la carretera y atiendan a las recomendaciones de los servicios de emergencia que nadie ponga en riesgo sus vidas. España da siempre lo mejor de sí mismo en circunstancias como estas".