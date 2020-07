El Partido Popular pide a Sánchez "que admita con humildad los errores" y acepte sus propuestas

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que admita con humildad los errores cometidos" en la gestión de la pandemia del coronavirus y que "estudie y acepte" las propuestas de los populares para hacer frente a los rebrotes que afectan a todas las autonomías.

Así lo ha manifestado el también diputado en el Congreso por Lugo durante una visita al municipio de Viveiro, donde ha mantenido un encuentro con el grupo local del partido y con interventores y apoderados de las pasadas elecciones gallegas del 12 de julio. Allí ha estado acompañado de la líder del PP en la provincia, Elena Candia, y el senador José Manuel Barreiro.

En su intervención ante los medios, Jaime de Olano ha acusado al Ejecutivo estatal de "ocultar" la "dramática realidad" de los fallecidos de la pandemia del coronavirus, puesto que, mientras el Ministerio de Sanidad notifica unos 28.000 víctimas mortales, otras entidades, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Salud Carlos III y las funerarias, elevan esta cifra por encima de los 40.000.

"Esto demuestra una vez más que el Gobierno de Sánchez, pese a toda la propaganda, pese a la capacidad mediática que ha desplegado para defender su gestión de la crisis, no es posible ocultar por más tiempo a los españoles la realidad", ha afeado el dirigente popular. No en vano, ha apuntado que la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo fue "la peor del mundo": "España es líder en fallecidos por millón de habitantes, en sanitarios infectados y, según todos los estudios públicos y privados, va a ser el país que más sufra desde el punto de vista económico y de destrucción de empleo". "Y esto no hay aplausos o campañas de marketing que lo puedan ocultar", ha agregado.

Por todo ello, De Olano ha reclamado a Sánchez que "diga por una vez la verdad" y que "admita con humildad los errores cometidos, porque esa es la única fórmula" de que "no se repitan en un momento en el que por toda la geografía nacional empiezan a salir rebrotes de esta terrible pandemia".

"Modificaciones legales"

Además, el vicesecretario de Participación del PP ha valorado la "mano tendida" al Gobierno que "desde hace meses" mantiene el presidente de la formación, Pablo Casado, quien también ha advertido de que "es necesario hacer modificaciones legales" para que las comunidades autónomas --encargadas de la gestión sanitaria desde que decayó el estado de alarma-- dispongan de "los instrumentos legales necesarios" para contener los brotes.

"Todos los presidentes autonómicos y de las dos ciudades autónomas piden exactamente lo mismo y el Gobierno del señor Sánchez siempre ha negado que hiciesen falta estas modificaciones legales", ha afeado De Olano, quien seguidamente ha calificado de "necesario" que el Estado "coordine" las políticas a adoptar cuando esta situación "afecta a las 17" comunidades.

En este contexto, ha recordado que el PP registrará en el Congreso un 'plan B' frente a los brotes que incluye estos cambios normativos. "Y sin embargo vemos cómo el Partido Socialista rechaza con displicencia este ofrecimiento leal del PP y del presidente Casado", ha lamentado.

"No crispa quien es leal con los españoles y con su país como el presidente Casado, sino Sánchez, que aquí en España apela a llegar a consensos con el PP pero cuando sale fuera y da entrevistas a medios en Italia les manifiesta que su intención nunca ha sido pactar con el PP. Eso sí que crispa, crispa mucho, y también crispan los aplausos, el autobombo y la propaganda del Gobierno de España", ha aseverado.

Asimismo, De Olano ha criticado que el presidente del Gobierno sea "incapaz" de aprobar "un protocolo específico" que reclama la Comunidad de Madrid para la entrada de ciudadanos por el Aeropuerto de Barajas mientras "otros países, como Francia y Reino Unido - este último acaba de decretar una cuarentena de 14 días a personas provinientes de España--, sí toman medidas".