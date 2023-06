El PAR concurrirá en solitario a las elecciones generales del 23J sin decidir aún si se presenta a ambas cámaras

El Partido Aragonés (PAR) concurrirá en solitario a las elecciones generales del 23 de julio y más adelante decidirá si presenta candidatos a ambas cámaras o solo al Senado, ha indicado su presidente, Clemente Sánchez-Garnica, a Europa Press.

Tras la reunión, este lunes, de la Comisión Permanente, Sánchez-Garnica ha señalado que "la alianza aragonesista hubiera sido lo ideal, en este momento más que nunca". Ha dicho que no será "muy complicado" encontrar candidatos porque el PAR tiene mucha "gente competente", aunque todavía no han sido elegidos.

Respecto a la gobernanza en Aragón tras las elecciones del 28M, el presidente del PAR ha indicado que están "a la espera de ofertas", dejando claro que quieren un acuerdo "global", aunque "va a depender mucho del PP" y su decisión sobre un posible acuerdo con VOX.

"Estamos dispuestos a hablar siempre que nos respeten nuestro espacio político y en esa línea se han hecho gestiones, pero de momento no hay absolutamente nada y nuestra fuerza está en el territorio, con nuestros trescientos y pico concejales".

La Diputación Provincial de Teruel "forma parte de este pacto global que es nuestra fuerza" porque el PAR es "decisivo" en varias comarcas y ayuntamientos. "Todo eso forma parte del mismo bombo", ha añadido.

Tras concluir su etapa como senador por designación autonómica, Sánchez-Garnica considera terminado este ciclo político y vital, y se dedicará a su despacho de abogado y a ayudar al PAR "hasta el congreso". "Luego ya veremos", ha recalcado.

De cara al XV Congreso del PAR, que tendrá lugar el 29 y 30 de julio, Sánchez-Garnica ha manifestado que él seguirá de presidente hasta esas fechas y a partir de ahí dependerá de sus circunstancias. "Puedo seguir si puedo ser útil y necesario y si no, apoyaré a quien se decida".

Por último, ha deseado al vicepresidente del Gobierno de Aragón en funciones y expresidente del PAR, Arturo Aliaga, quien se retira de la política activa, "toda la suerte personal del mundo", lamentando que "ha sido uno de los problemas del PAR y no una solución". "Le tengo un afecto especial, pero políticamente se ha equivocado y nos ha hecho daño; no ha salido por la puerta grande por sus propios errores, no porque le hayamos traicionado nadie".