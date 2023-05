Paco Núñez (PP) acusa a Sánchez y Page de pactar con los ecologistas que se riegue Portugal con el agua del Tajo

El líder del Partido Popular de Castilla La Mancha y candidato a la Presidencia en este región, Paco Núñez, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, de pactar con los ecologistas una política hidrológica que prioriza el riego de Portugal con agua del Tajo.

"Si la política de agua del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España es que con el agua del Tajo se riegue Portugal, yo no la comparto. No solo no la comparto yo, sino que todas las organizaciones agrarias han denunciado el plan", ha expresado el candidato 'popular' durante un conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid.

Núñez ha explicado que el plan actual conlleva que el agua del Tajo pase por ciudades como Toledo o Guadalajara sin beneficiar a los cultivos de estas tierras y que se riegue con ese agua los cultivos portugueses tras cruzar la frontera. Por ello, según ha declarado, propone "la vuelta al Plan Hidrológico Nacional".

El castellanomanchego, que ha priorizado las necesidades de los agricultores antes que "la opinión del ecologismo", ha apoyado la política del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre Doñana, ya que ha abierto "una vía de discusión para garantizar el agua a agricultores y ganaderos".

En la misma línea, Núñez ha destacado la "valiente" decisión de Moreno y ha expresado su sintonía con él con el objetivo de que "los agricultores y ganaderos puedan tener garantizado un derecho a la agua en el país".