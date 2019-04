Pablo Iglesias vuelve a rechazar la bandera de España en un acto de Unidas Podemos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a prescindir de la insignia nacional en un acto celebrado en la Universidad de Málaga con el objetivo de explicar su programa político a menos de 24 de que arranque la campaña electoral. Iglesias solo mantuvo en el estrado las banderas de la Unión Europea, la de Andalucía y la de Málaga.

Iglesias ha protagonizado este acto junto al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, bajo el lema “La historia la escribes tú”, donde Iglesias atacó contra ex altos cargos políticos de PP, PSOE, PNV o Convergencia que han acabado en consejos de administración del sector eléctrico. “Sentarse en un consejo de administración, operar en las puertas giratorias, es traición a España”, reiteró el líder de la formación morada durante su intervención.

Pablo Iglesias quita la bandera de España en el acto electoral que tenía en la Universidad de Málaga.

Pero el detalle más curioso de este “mitin” ha sido la ausencia de la bandera de España. Las imágenes de la propia universidad demuestran que en el estrado siempre están presentes las banderas de Europa, España, Andalucía y Málaga, algo que no ha debido de gustar a Pablo Iglesias.

Nos es la primera vez que el político muestra su rechazo a los símbolos nacionales. En 2013 vio la luz un vídeo en el que el propio Pablo Iglesias afirmaba que no podía decir España ni utilizar la bandera rojigualda. Fue durante un conferencia que Iglesias protagonizó en otro centro universitario, esta vez en la Universidad de La Coruña, poco antes de la fundación de Podemos.

"Yo no puedo decir "España" ni usar la bandera española"



“Yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita rojigualda que venden la soberanía a Bruselas, ser patriota es defender los servicios públicos y sociales… pero yo no puedo decir España, yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda”, añadió Iglesias.