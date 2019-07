Pablo Iglesias usa este ejemplo para hablar del pacto con Sánchez y las redes se mofan de él

Pablo Iglesias tiene un único objetivo: pactar con Pedro Sánchez un Gobierno de coalición en el que él sea ministro. Algo que no hace especial gracia al presidente en funciones, pero en lo que Iglesias insiste e insiste con todo tipo de estrategias. La última, la consulta a las bases con la que Iglesias pretende presionar a Sánchez y que la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha calificado como "insulto".

Un Gobierno de coalición que Pablo Iglesias defendió en una entrevista en TVE y en sus redes sociales, donde usó esta metáfora que ha causado risa entre algunos de los seguidores más malévolos del líder de Podemos.

No se puede construir una casa poniendo primero todos los ladrillos y después todo el cemento.



Hay que hablar de programa y de garantías. Estoy convencido de que el PSOE se sentará a negociar de forma integral un gobierno de coalición, sin vetos y desde el respeto al aliado. pic.twitter.com/c3JLvidqj4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de julio de 2019

"No se puede construir una casa", comienza Iglesias, "poniendo primero todos los ladrillos y después todo el cemento. Hay que hablar de programa y de garantías. Estoy convencido de que el PSOE se sentará a negociar de forma integral un Gobierno de coalición, sin vetos y desde el respeto al aliado".

El mensaje de Iglesias no ha pasado desapercibido y estas son algunas de las respuestas que ha recibido.

Hacedle caso a Pablo con el ejemplo de la casa, que él, de casas o casoplones, sabe un huevo. — Trastrás por detrás (@detrastrastras) 12 de julio de 2019

No Pablo, tu ejemplo es malo.

Antes de los ladrillos y el cemento se decide cómo se quiere la casa (de ladrillo, de hormigón, de madera..., de una planta, de dos...) y después vienen el arquitecto y el constructor.

Se ve que de hacer casas sabes poco ¡como te la compraste hecha! — SrGOGOL (@SRGOGOL) 12 de julio de 2019

Tu eres más de comprarte la mansión que construirla — Charlie ������������⚒#Espexit (@Charlie9319) 12 de julio de 2019

Deberías pensar porque ha ocurrido esto. No serás tú el problema? pic.twitter.com/oRrvWQ6qLe — Catalina/♥️ (@fejalex) 13 de julio de 2019

Lo cierto es que Pedro Sánchez lo va a tener difícil para ser investido el próximo 22 de julio si no cede a las exigencias de Pablo Iglesias, como explicaba Carlos Herrera esta semana.

Vídeo

Con esa gente, por cierto, está que no quiere, no quiere partir peras Pedro Sánchez porque, claro, cómo va a meter a estos en el Gobierno. Se entiende que no quiera hacerlo, lo que pasa que también se entiende que los otros digan: “Oiga, oiga, oiga, vamos a ver si sabemos con quién nos jugamos los cuartos, que nosotros aupamos la moción de censura. Le apoyamos en los Presupuestos -esos Presupuestos que ya se encargó Sánchez de que no salieran para poder convocar elecciones-. Y nosotros hemos esperado a hacer pactos de gobierno a que se hayan pactado todas las comunidades y ayuntamientos. Y cuando ya lo tiene amarrategui Sánchez, ahora nos dice que con nosotros nada. Hombre, vamos, en fin... Nos chupan la sangre y luego nos deja en la cuneta”.