Otegi revela en una charla con Rufián lo que le diría a "nuestro amigo Pablo Iglesias"

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados , recibirá esta semana en su espacio de entrevistas en Internet a Arnaldo Otegi, el veterano dirigente de EH Bildu. A través de sus redes sociales, Rufián ha adelantado algunos fragmentos de la entrevista como el siguiente, en el que ha aparecido el nombre de Pablo Iglesias, citándolo como "uno de sus amigos".

La amistad de Rufián y Otegi con Pablo Iglesias

En el vídeo se puede ver la buena relación que existe entre el político vasco y el diputado catalán, claves en la pasada investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Aunque todavía la entrevista completa no ha visto la luz, en los adelantos publicados en las redes sociales podemos ver que el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos será protagonista de más de uno de los temas de conversación. En este sentido es importante recordar la buena tónica que ha existido entre la formación morada, desde su nacimiento, con las dos formaciones que comparten el sentimiento independentista. En el vídeo, Otegi ha dicho lo siguiente, como si estuviera en una conversación con Pablo Iglesias: "La conciencia social y política española es como rememorar el desastre de 1998. No acaban de entender que nosotros no somos el problema. El problema es un estado que no entiende otra manera de mantenerse unidos que a través de la fuerza y la represión", ha puntualizado Arnaldo Otegi.

¿Pedro J. a favor de la autodeterminación de Euskadi?



Hoy, a partir de las 15 horas, el dirigente de la izquierda abertzale @ArnaldoOtegi nos cuenta cosas como esta en @LaFabricaRufian en cuarentena. #LFCOtegi



La buena tónica entre ERC, EH Bildu y Pablo Iglesias

En la sesión del Congreso de los Diputados del pasado miércoles se pudo ver la buena tónica que existe entre el diputado de ERC y la formación de Pablo Iglesias, aunque se mostró en contra de la prórroga del estado de alarma. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha lamentado este miércoles el rechazo de ERC, pero ha tendido la mano a sus dirigentes y a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pues está convencido de que están "destinados" a entenderse.

"Le extiendo la mano porque sé que nos tenemos que poner de acuerdo en el futuro. Estamos destinados a entendernos", ha dicho Jaume Asens a Rufián en su segunda intervención en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, que el socio catalán del Gobierno rechazará por primera vez tras abstenerse las otras tres ocasiones.

Asens, que también es portavoz de la confluencia catalana de Unidas Podemos, ha aludido a los dos ejes sobre los que pendula a su juicio ERC, el "nacional y el de izquierdas", que les ha llevado a pasar históricamente de ser "la muleta de CiU" a socios del PSC.

Y ha lamentado que, en esta ocasión, ERC haya optado por "dejarse arrastrar por Torra ". "Estoy convencido de que usted hoy se siente incómodo con la posición que ha tenido que defender", ha incidido Asens, que, no obstante, ha admitido que también en ocasiones él mismo discrepa de las decisiones del Gobierno o de su propio partido.

